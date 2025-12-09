徐國勇稱基隆有「非常好」市長人選 議長童子瑋回應了

民進黨祕書長徐國勇昨天(8日)受訪時透露基隆市長已經有「非常好」的人選，外界普遍看好基隆議長童子瑋(圖中)，童子瑋說，黨中央還沒徵詢過他，媒體接著詢問是否做好準備？他表示，擔任民代、甚至是議長以來的每一天，都是再做最好的準備。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，秘書長徐國勇昨天(8日)在基隆受訪時指出，基隆市長已有「非常好」的人選，將會由總統兼民進黨主席賴清德親自召開記者會對外公布，時間應該會在12月底或1月初；目前地方普遍看好賴清德外甥、現任基市議長童子瑋。童子瑋今天(9日)受訪時表示，黨中央還沒有徵詢過他，不過，不管民進黨中央選舉對策委員會(簡稱選對會)17日開會討論後的基隆市長人選是誰？他希望都是關心民生在地的參選人，他會靜待結果。

廣告 廣告

童子瑋說，他有看到新聞報導，徐國勇受訪時說，民進黨選對會12月3日開過會，選對會下一次開會預估是12月17日，黨中央跟地方討論有共識後，產生候選人，討論定案後，12月底民進黨中執會通過，再由身兼民進黨主席的賴總統對外公布。

面對外界普遍看好民進黨徵召童子瑋參選基隆市長，媒體詢問童子瑋是否已經準備好了？童子瑋說，他不論是在擔任民意代表或議長，都是在做最好的準備。

另外，媒體詢問如何看基隆市長謝國樑宣稱基隆是民眾黨與國民黨合作的示範區一事，童子瑋說，真正了解基隆的人，基隆是人情味很重的地方，很多鄉親好友不管住在哪一區？彼此都有很深情感，至於政黨色彩，基隆未必像是在台北市那樣，基隆不是首都，候選人要了解在地最重要。

民進黨祕書長徐國勇昨天(8日)受訪時透露基隆市長已經有「非常好」的人選，外界普遍看好基隆議長童子瑋(圖中)，童子瑋說，黨中央還沒徵詢過他，媒體接著詢問是否做好準備？他表示，擔任民代、甚至是議長以來的每一天，都是再做最好的準備。(記者俞肇福攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

徐國勇：民進黨基隆市長人選「非常好」 地方政壇：議長童子瑋呼聲高

鄭麗文聲量雪崩只剩一成！ 藍營直播圈熱度下跌 粉專分析原因

KMT反年改最快12/12三讀 銓敘部曝這群人影響最大

立院三讀》所得稅法長照特別扣除額升至18萬 明年報稅就適用

