徐國勇稱新加坡「不是民主國家」 藍委反嗆

▲民進黨祕書長徐國勇5日於直播節目說，台灣的治安在亞洲國家僅次於新加坡，但新加坡有鞭刑，不是民主國家。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文接受專訪，稱俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，引發爭議，無獨有偶，民進黨祕書長徐國勇5日於直播節目談到台灣的治安與詐騙問題時，稱台灣的治安在亞洲國家僅次於新加坡，但新加坡有鞭刑，不是民主國家。國民黨立委洪孟楷批，徐國勇言論不恰當，更何況，徐國勇當過內政部長，台灣詐騙猖獗，徐國勇好意思沾沾自喜？

徐國勇表示，全世界詐騙問題普遍存在，台灣並非犯罪率最高，聯合國網站數據顯示，台灣犯罪率比日本低，可見治安表現仍相對優異。他也指出，台灣治安排名僅輸新加坡，但因鞭刑不符合人道，新加坡只能算是半自由、半民主國家。

洪孟楷批評，徐國勇言論不恰當，身為執政黨秘書長不應沾沾自喜。他指出，徐國勇曾任內政部長，但台灣詐騙案件仍居高不下，新加坡被詐騙金額僅為台灣四分之一，且透過法律將鞭刑適用於詐騙犯，反觀台灣司法常輕放涉案分子。洪孟楷質疑，行政與司法未能有效防堵詐騙，對社會造成負面影響。

洪孟楷強調，任何國家治理方式都有其特性，不是任何人可以隨意批評指點，更何況徐國勇身為執政黨秘書長。他痛批徐國勇對台灣治安的自滿，忽略了實際問題，並呼籲應正視司法與行政落實的缺失，以避免縱容詐騙集團，保障民眾財產安全與社會秩序。

