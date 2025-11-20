徐國勇稱藍白峰會沒談台灣安全很失望 周榆修：賴政府若真心顧台灣就不會四分五裂

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日進行高峰會談，民進黨秘書長徐國勇今稱在當中沒談到台灣安全、區域安全相關論述，淪為攻擊民進黨，這是對國家沒有助益的會談，也讓國人非常失望。對此，民眾黨秘書長周榆修回應，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

藍白黨魁昨舉行峰會。（圖／資料照）

周榆修說，台灣民眾黨的核心立場始終清楚，以行動顧「台灣」、守住國家利益。民進黨徐國勇秘書長，沒有關心理解昨日在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨的困境，與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

廣告 廣告

周榆修表示，區域安全、保家衛國，台灣民眾黨從不缺席，我們給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。



更多FTNN新聞網報導

吳怡萱生了！柯文哲、黃國昌獻祝福 另位準媽咪黃瀞瑩喊「排隊中」

外委會通過譴責中共通緝沈伯洋案！黃國昌：很好啊 但問題解決了嗎？

直言藍白主席會談很失敗 徐國勇質疑「怎沒談這些」：對國家完全沒有助益

