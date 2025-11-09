徐國勇稱鞭刑不人道 郭正亮舉星國處理詐騙3作為酸：沒常識的大鬥雞

國內詐騙集團猖獗，近日台北地檢署更是偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢案，引起各界關注。日前民進黨秘書長徐國勇談到詐騙議題表示，全世界詐騙很多，台灣不是唯一國家，美國和日本也都有很多詐騙集團，更稱台灣治安僅輸新加坡，但星國有鞭刑，自由民主遠遠落後台灣。對此，前立委郭正亮開酸，徐國勇是「不是很有常識的大鬥雞」。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

郭正亮近日上網路節目談到，新加坡的詐騙案的確比台灣低，但跟鞭刑一點關係都沒有。事實上，星國將詐騙列為警察單位高積分項目，反觀台灣則是不易成案。其次，為了方便查案，新加坡政府和金融機構協商，帳戶可以隨時凍結，台灣若是要凍結一個帳戶至少得一天以上。第三，定罪率的問題，台灣詐騙成案率為17%，大約是5到6萬人，表示詐騙產業約莫有25至30萬人；新加坡成案率則是超過80%，真正涉案者約2至3千人，這顯示兩國詐騙產業規模完全不同。

民進黨秘書長徐國勇。（資料照／中天新聞）

郭正亮提到，過去他任職立委期間，有和警政署合作處理該議題，當時警政署表示，真正的問題是「監獄不夠」，台灣監獄3分之2都是與毒品和詐騙有關罪犯。但由於台灣監獄都只有1層樓，空間不足，應向上加蓋，況且國防部有不少廢棄軍營位置偏遠，應該改建成監獄。

太子集團創辦人陳志。（圖／翻攝太子集團官網）

郭正亮指出，美國財政部日前針對太子集團犯罪組織實施制裁，該集團是在美國進行比特幣洗錢被偵破，消息傳至台灣，台灣是在11月4日偵破。只是集團成員早在2017年就曾現蹤台灣，還持有超過38億元的11戶「和平大苑」豪宅、48個車位及26台名車。過去8年檢調毫無作為，而其中2018至2022年間，正好就是徐國勇擔任內政部長期間。

