徐國勇稱「不副署是希望在野黨坐下來談」 民眾黨反駁：憲政危機非藍白造成

行政院長卓榮泰日前宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，讓朝野對抗升級到憲政層次，民進黨秘書長徐國勇今（12/18）天說，不副署並不是終極目的，而是希望朝野坐下來談。對此，民眾黨秘書長周榆修晚間回應，此刻台灣的憲政危機，問題從來不在在野黨，而在於賴政府聽不見人民的聲音。

針對徐國勇表示「不副署不是終極目的，而是希望在野黨坐下來談」，周榆修說，民眾黨從先前的國安情勢簡報，到立法院各項重大議題，始終主張總統賴清德應肩負團結使命，與在野黨進行有意義的對話，黨主席黃國昌多次要賴清德懸崖勒馬，但賴卻一意孤行、一步步走向獨裁，徐國勇這番話，坐實「人講攏不聽，鬼牽扣扣走」，而那個鬼，正是賴清德自己不願面對的心魔。

周榆修表示，賴清德一再假藉邀請立法院長韓國瑜院際協商、國政茶敘，進行形式上的政治表演，卻始終不願與在野領袖對話、共商國是，對於社會對立置若罔聞，對核心問題始終閃避。

周榆修認為，民進黨政府毀憲亂政，「不副署、不公布、不執行」法案，也不提名大法官癱瘓憲政運作，最後反過來情緒勒索在野黨「不願意談」，這樣的說法不僅顛倒是非，更是嚴重踐踏台灣的民主法治。

周榆修指出，此刻台灣的憲政危機，問題從來不在在野黨，而在於賴政府聽不見人民的聲音，呼籲賴清德若真心要談，請先停止人治回歸法治、別把台灣當成民進黨私產，立刻依法執行立法院三讀通過的法律，別繼續踩油門暴衝，把車開往錯誤的方向。

