徐國勇突點名參戰北市長好人選 王世堅一聽手滑了

民進黨布局2026縣市長選舉，其中台北市長人選方面，民進黨祕書長徐國勇昨（20日）受訪表示， 「我們沒有難產的」、「其實台北人選相當多，立委王世堅本身也是一個人選」。對此，王世堅今被媒體問到此議題時，剛好正在議場進行簽到，手一滑差點簽錯名，連忙稱「你嚇到我！」

徐國勇昨出席活動，被問到民進黨以幾個選區是否人選難產時指出，「我們沒有難產的」，台北的人選大家已經點名已經點這麼多個人，每個都是相當有經驗的民意代表，而且也都有相當有經驗的，這些社會上的這一些歷練，甚至相關的知名度都非常的高。他舉例，譬如說大家有人點名到王世堅、吳怡農還有相關的人等，有人也點到他，當然自己是祕書長，是不會去選舉啦。

然而，媒體今追問王世堅「如果黨真的需要你，是否願意出戰？」此時，王正在議場櫃台簽到，聽到此問題時，直喊「我差點簽錯名」、「你嚇到我」；接著他才說，民進黨有那麼多優秀人才，先去徵詢他們的意願、一些優缺點、政見等等，一定都從強的先問起，「所以我不會被問到，被問到我，搞不好選舉就結束了」。

