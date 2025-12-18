徐國勇認了！大罷免民進黨是最大受益者「要為大失敗負責」

民進黨今年掀起全台大罷免浪潮，總計31名國民黨區域立委以及新竹市長高虹安進到罷免投票階段，不過最終已32比0全數失敗。民進黨秘書長徐國勇今（18）日坦言，民進黨是大罷免的最大受益者，所以必須要為大失敗負責，也正因如此，時任秘書長林右昌才會請辭，他才從退休狀態重返崗位。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝自民進黨YT）

徐國勇今天下午到東吳大學演講，不過現場僅到場約30名學生聆聽。在問答環節中，有學生詢問民進黨在去年總統及立委選舉失去國會多數，今年大罷免又遭遇32比0慘敗，黨中央是否有進行檢討。

徐國勇回應表示，他的想法與他人不同，有人認為大罷免由公民團體發起而非民進黨提出，因此不需負責，但他認為必須負責，因為民進黨是最大受益者。他反問，如果32個全部罷免成功，誰會獲得最大利益？答案就是民進黨，所以民進黨當然要負責。

大罷免大失敗後林右昌辭去民進黨秘書長。（圖／民進黨）

徐國勇進一步說明，正是基於負責的態度，林右昌才會辭去秘書長職務，他也因此從已退休狀態被找回來。他表示回任後第一件事就是制定政策、處理相關事務，現在賴清德總統的滿意度與不滿意度已出現黃金交叉，信任度與不信任度也黃金交叉，顯示民進黨確實有在檢討並獲得民眾部分認同。他雖不敢說能回到前總統蔡英文時代的水準，但希望大家了解哪個政黨才是真正會檢討、愛台灣的政黨。

話鋒一轉，徐國勇將矛頭指向國民黨主席鄭麗文，他暗諷有個政黨的主席上任第一件事就是希望每個台灣人都能自豪地說「我是中國人」，他表示就算說「我是中華民國人」他還勉強可以接受。徐國勇質疑鄭麗文所指的中國人是否是中華人民共和國，否則為何要阻擋軍購案。他反問，全世界會攻打台灣的國家是哪一個？答案只有中國。

