徐國勇質疑藍白會面不提台灣 周榆修：民進黨膝反射「聞過則怒」

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日進行高峰會，遭民進黨祕書長徐國勇批評為「極為失敗的會面」，沒有為台灣、區域安全做相關論述的格局；對此，民眾黨祕書長周榆修今（20）日則反擊，台灣不是民進黨的專利，在野峰會提出國家面臨的困境，遭民進黨膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

徐國勇表示，昨日的藍白會面是一場極為失敗的會面，沒有為台灣、區域安全做相關論述的格局，讓人家非常的失望。他說，對於藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚，藍白最後要合的理由是什麼，「為什麼你以前的講法跟現在不一樣，你的轉變是什麼？你對台灣安全的立場在哪裡？都沒有提到」。

針對徐國勇對在野黨主席會談沒談台灣一說，周榆修則表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

周榆修說，民眾黨的核心立場始終清楚—以行動顧「台灣」、守住國家利益。他說，徐國勇沒有關心理解昨日在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修強調，區域安全、保家衛國，民眾黨從不缺席，我們給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。

周榆修表示，若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。

照片來源：民眾黨提供

