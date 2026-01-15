徐國勇轟免費營養午餐騙票 蔣萬安這樣狠酸

▲台北市長蔣萬安拍板推動營養午餐免費。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安6日拋出「營養午餐免費」政策後，引發全台縣市跟進的連鎖效應，連原本反對的台南市長黃偉哲都跟進。不過，民進黨秘書長徐國勇昨日質疑，現在選舉到了，蔣萬安難道要用營養午餐免費，就想來騙選票嗎？對此，蔣萬安今（15）日再強調推動免費營養午餐的目的，並再度大酸徐國勇，「很高興看到營養午餐免費政策台南高雄等縣市跟進」。

蔣萬安今天上午與議長戴錫欽一同出席在市府大樓一樓的丙午迎新春聯揮毫大會，對於徐國勇批評騙選票，蔣萬安強調，學生營養午餐免費最重要是希望孩子成長階段，可以營養均衡、吃得安心。另一方面，也不希望讓任何一個孩子家庭經濟狀況，而感受到差異。

廣告 廣告

蔣萬安還說，被政策造福的孩子，家庭也可以減輕負擔，所以很高興包括看到台南高雄屏東嘉義等縣市，也都為了願意為孩子健康、吃得安心、營養均衡，推動營養午餐免費。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐國勇批免費營養午餐「騙選票」 北市府反酸：綠營也跟進騙票

海鯤號交艦跳票？黃國昌開轟：「8艘花4000億」第一艘還潛不下去

關稅15%談妥了？黃國昌赴美得知：除擴大投資還有其他條件