徐國勇轟營養午餐免費是選舉騙票！蔣萬安：希望孩子健康成長

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安日前拋出「營養午餐免費」引發各界熱議，民進黨秘書長徐國勇昨(14)日質疑，營養午餐免費早有10個縣市在執行，批評蔣萬安是用選票包裝自己。對此，蔣萬安今天上午受訪強調，營養午餐免費是希望不讓孩子因為經濟落差感到差異。

「營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？」徐國勇昨天質疑：「不是嘛！台北市的財政最好，我當過台北市議員，也是台北市選出的立委。台北市的財政最好，請問營養午餐是台北市先做的嗎？不是。」他感嘆，選舉到了，難道想以此來騙選票？

面對質疑，蔣萬安今出席「台北添瑞氣 駿馬報豐年」春聯揮毫大會受訪強調，營養午餐免費是希望孩子可以在成長的過程中，可以營養均衡、吃得安心，也不希望讓孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，可以減輕家長負擔，很高興看到嘉義、高雄、屏東，願意為了孩子的健康，一起推動營養午餐免費。

現階段已實施營養午餐免費縣市包含，桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、台東縣。今年9月實施的縣市包含，台北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣，共有20個縣市實施，目前僅剩新北市、嘉義市未實施。

