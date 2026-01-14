徐國勇轟蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市府：打臉綠營縣市長

台北市長蔣萬安6日宣布國中小營養午餐免費政策，各縣市陸續跟進，對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日抨擊，在此之前已有10個縣市實施了，難道要用營養午餐就想來騙選票嗎？對此，台北市政府晚間也做出回應。

台北市政府副發言人葉向媛。（圖／葉向媛提供）

徐國勇指出，他曾擔任台北市議員，也是台北市選出的立法委員，台北市的財政是全國最好。他表示自己舉雙手贊成營養午餐免費，在當議員的時候就主張應該這樣做，但當時的台北市長馬英九沒有做，後來的國民黨籍市長也沒有做。徐國勇批評，蔣萬安現在突然推動營養午餐，好像變成蔣的功勞，好像整個營養午餐是蔣帶動的。

廣告 廣告

徐國勇強調，蔣萬安宣布營養午餐政策之前，已經有10個縣市在做，而且那10個縣市的財政跟台北市比起來差太多，人家做得到為什麼台北市做不到？他說，蔣萬安召集幾個縣市討論營養午餐，講起來好像很了不起，但請媒體朋友去Google一下，是蔣萬安開始做的嗎？不是的。徐國勇認為，蔣萬安用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／中天新聞）

徐國勇表示，他當過台北市議員，是台北市選出的立委，不會上當，因為蔣萬安太慢了，該做的時候沒有做。他批評，現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道要用營養午餐就想來騙選票嗎？徐國勇認為，台北市並非首個免費提供營養午餐的縣市，蔣萬安現在才實施，卻將其塑造成自己的政績，有誤導民眾之嫌。

對此，北市府副發言人葉向媛表示，營養午餐免費是為了增加孩子的營養，減輕家長的負擔，台北市政府樂見所有願意為家長與孩子打拚的縣市首長一起攜手同行。徐國勇秘書長一口氣連罵了自己黨籍的高雄陳其邁市長、台南黃偉哲市長，以及今天剛剛宣布跟進的屏東周春米縣長是在「騙選票」，不愧是民進黨選票的最強操盤手。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

葉向媛強調，市府長期重視教育政策，從民進黨中央政府不願意做的鮮奶週報政策、營養午餐免費政策、再到教育革新3箭、教師行政工作獎金等各項政策，都是希望全面照顧學生、家長、老師以及行政團隊，讓教育回歸教學的本位，做學校及家長最堅實的後盾。

延伸閱讀

徐國勇砲轟蔣萬安想騙選票嗎？！他嗆營養午餐非蔣首創 10縣市早就在做了

斷賴清德總統路！蔣萬安有望直攻2028 命理師驚：將從大象變獅子

北市提升教師行政獎金 蔣萬安：讓教育夥伴獲得應有尊嚴