徐國勇酸國民黨「上完廁所才買衛生紙？」 蔣萬安：比喻軍購有點奇怪

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，但國民黨卻稱兩岸要戰爭了嗎？對此，民進黨秘書長徐國勇昨（1）日以上廁所為比喻狠酸，「你總不能上完廁所才去買衛生紙吧」。不過，台北市長蔣萬安今（2）日則說，把國防軍備拿來比喻為廁所衛生紙，「我覺得有點奇怪」。

蔣萬安今天到北市議會接受市政總質詢，會前被媒體問到，怎麼看徐國勇把軍購比喻為衛生紙？蔣萬安回應，厚植國防是必須的，但錢必須必須花在刀口上，把國防軍備拿來比喻為廁所衛生紙，「我覺得有點奇怪」。

此外，台北市研考會今天公布民調指，71.3%認為兩岸關係越緊張越要交流，64.1%台北市民支持持續和上海進行城市交流。蔣萬安表示，兩岸關係越困難越需要交流，雙城論壇也是目前兩岸之間，「少數、僅存、唯一溝通的管道」，會持續來努力。

媒體也追問，怎麼看民進黨立委王世堅談到，徐國勇出戰台北市長的勝率？蔣萬安則重申，離選舉還有一段時間，都專注在市政上。

