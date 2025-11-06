徐國勇酸新加坡非完全民主 方恩格：台星關係生變嗎？

新加坡過去對台灣友善，但昔有陳唐山鼻屎說，今有徐國勇妄議星國鞭刑制，關係恐生變。（合成圖／美聯社、陳君瑋攝）

為遏止犯罪氾濫，新加坡國會於4日正式通過《刑事法（雜項修正）法案》，將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段，最重可判24下鞭刑。民進黨祕書長徐國勇竟稱「鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主的國家」。國際政治觀察家方恩格直呼，台星關係生變嗎？

徐國勇5日談到詐騙問題時指出，「全世界詐騙都很多，台灣不是唯一的國家」，大家不要說台灣詐騙這麼多，真丟臉，但其實在犯罪學裡，台灣並不是犯罪率最高的國家。聯合國的網站顯示，台灣的犯罪率比日本低，可見台灣治安比日本好；而台灣治安在亞洲國家中只輸新加坡，因為新加坡有鞭刑，「但鞭刑是不符合人道，所以新加坡不是一個自由民主的國家，是一個半自由、半民主的國家，並不是完全自由民主的國家」。

粉專「政客爽」PO出徐國勇49秒的談詐騙、鞭刑影片，徐國勇狂嗆星國鞭刑不人道，大讚台灣治安，「詐騙全世界都一樣」、「台灣民主值得驕傲！」

另一粉專「觸極者」質疑，跟騙到別人家破人亡，連養老金都騙光了的詐騙犯講人道？詐騙集團到底做了什麼，值得民進黨這樣愛護啊？

「台星關係生變嗎？」方恩格發文驚呼，他一直認為黃循財總理早晚會取消新加坡軍隊來台灣訓練的「星光計畫」，但在最近台灣外交部和民進黨祕書長分別批評新加坡情況之下，黃會加速嗎？他另提到，其實，過去外交部也沒有說在民主方面台星有密切交流，只有說雙邊在經貿、教育、觀光及文化等領域交流密切。揶揄「所以執政黨祕書長說新加坡不是一個完全自由民主的國家，或許不會影響雙邊交流。」

網友表示「美國還有死刑，也主張要對性犯罪化學去勢，美國不是民主國家嗎」、「那為什麼邦交國有一個非洲君主國家以及歐洲的『教皇國』？」、「民進黨跟魯莽早就畫上等號」、「星光部隊用的是美式裝備，美國應該不願意讓裝備運到大陸去訓練，上次已經有運裝甲車被攔在港口過了」。

