徐國勇開炮了！怒要藍白當忠誠在野黨 認同AIT「自由當然不是免費」

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨挾著人數優勢，不僅通過爭議法案，甚至屢次阻擋1.25兆國防特別條例，朝野攻防持續至今。美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22）日罕見說重話「自由不是免費的（freedom is not free）」，美國所能提供的幫助，取決於盟友的自助，並再度表態支持該預算。對此，民進黨祕書長徐國勇今（23）日也喊話，在野應該當「忠誠的在野黨」。

徐國勇談到，二次大戰前，前英國首相張伯倫與德國納粹黨領袖希特勒簽了協約，「他以為這樣就和平了，結果有沒有用？沒有」；中共跟西藏簽了和平協議，也照樣被併吞。因此，他強調，實力才是真正保護和平、達到和平目的，具有實力才是最重要的，也就是說要「備戰才能避戰」。

至於要備戰、有實力，徐國勇表示，當然必須購買武器，軍隊人力也要充足，這就是為什麼會將當兵年限恢復為1年，目的就是讓國軍更加強壯、武器更加精良。

快新聞／認同谷立言「自由不是免費」！徐國勇開炮藍白：當忠誠在野黨

AIT處長谷立言。（圖／民視新聞資料照）

針對谷立言提及「自由不是免費的（Freedom is not free）」，徐國勇表達認同，「請問台灣自由是免費的嗎？當然不是」，從蔣介石、蔣經國獨裁時期到現在，有多少人被他們槍斃？這都是用生命換來的，而民進黨當時打破威權時，美麗島事件有多少人被關？這難道都是免費的嗎？都是用生命與自由換來的。

因此，為了守護用生命換來、保護人權的民主國家，徐國勇強調，當然要編列相關國防預算，繼續維持民主自由、保障人權；再說，1.25兆預算並非1年，而是分8年編列，這其實是非常值得的。

最後，徐國勇呼籲，在野黨要做「忠誠的在野黨」，特別強調忠誠2個字，也就是以國家利益為最高目標，「政黨可以不一樣，但國家是同一個」，請趕快讓國防預算與相關總預算付委討論，該通過就通過，有理由當然可以刪減，對國家進步發展才是好事。

