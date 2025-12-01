即時中心／高睿鴻報導

為培養下一代熱愛台灣、熱愛中華民國、願意護民主的有志之士，民進黨今（1）日舉行「2026新生代國家戰略人才培力營」，並宣布營隊從即日起開始招生，至12月14日為止，邀請對國家安全、戰略議題有興趣的青年朋友報名參加。黨秘書長徐國勇強調，綠營自成立以來，就是最重視年輕人的政黨；另，政治本來就是我們的日常生活，國家任何事情都離不開它，因此徐認為，年輕人真的很需要一起來關注政治。

徐國勇直言說，「政治其實是包羅萬象、相當廣闊的，是眾人的事務。例如教育，就是政治的一部份，所以我們會有教育部；或是就連道路安全，那也是政治的一部份」。所以他認為，所有的國民、特別是年輕人，更應該要來關心政治。徐接著指出，在一個注重民主、自由、人權的國家，最主要的模式就是政黨政治；它是我們國家發展的基礎，其中，中華民國台灣現在的執政黨是民進黨，而綠營一向都是最重視年輕人的政黨。

廣告 廣告

快新聞／徐國勇霸氣開嗆！「中國是唯一想侵略台灣的國家」 籲青年關心政治

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民視新聞）

徐國勇說，大家可以看到民進黨有很多部門，不只青年部，通通都有非常大量的年輕人，從事各項國家政策制定、以及對於政策相關的建議。所以，針對年輕人的政治人才培養，一直是民進黨非常重要的一個課題。也就是因為這樣，今天才會辦培力營，希望讓年輕人能更了解台灣、愛中華民國台灣，以及，與我們中華民國台灣的土地，能進一步做更深的連結。

「這就是我們辦培力營最重要的目的，要讓台灣更加的和平、更民主、更繁榮，所以一棒接一棒傳承下去」，徐國勇說。他強調，兒童是未來的主人翁、青年則是現在的主人翁，所以，我們更要讓現在的主人翁，對於這塊土地有更深的認識、更多愛心，進而從事國家相關建設及政策擬定。

徐國勇另也指，培力營還希望讓年輕人，在如今我國面對中國威脅、以及眼下國際情勢，認知到台灣是多麼重要；尤其在亞太戰略當中，我們佔據不可抹滅的地位。「尤其，看到我們的護國神山台積電、我們的矽盾等等，大家更知道，台灣的戰略位置在第一島鏈，絕對是最重要、最中心的位置」，他說。徐國勇進一步指，中國就是目前唯一想侵略台灣的國家，所以，年輕人對這一方面的認知，一定必須加強。

快新聞／徐國勇霸氣開嗆！「中國是唯一想侵略台灣的國家」 籲青年關心政治

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民視新聞）

徐國勇認為，一定要透過培力營，讓年輕人徹底認識中華民國台灣、以及我國目前正遭遇前所未有的挑戰。他繼續說：「讓他們了解，無論任何時候，國家都需要年輕人共同制定戰略，一起守護國家安全，也要對國安等實務有所了解；有的經驗我們可以傳承，一起用專業手護台灣」。

接著，徐國勇強調，要再次重申民進黨的國家戰略、以及兩岸的相關立場；他說，相信大家都非常清楚，中共想併吞台灣的決心，和隨之而來的認知戰、法律戰、心理戰等，此次培力營就是希望，年輕人能了解到這些情況。尤其，如今這麼多年來，大量網路假訊息攻擊、錯假資訊傳播、每天幾百萬次攻擊我國的電腦，我們都要有相關的認識。

徐國勇認為，現在國際的主流趨勢已經非常清楚，就是不准用武力改變任何現狀，因此他希望，我國年輕人絕對要了解這一點；以及，如何加強防禦我們自己的心理建設、強化保護台海和平及維護印太地區繁榮的決心。「這都是民進黨舉辦這個培力營最重要的目的，所請大家一起來努力，為我們打造台灣之盾！」，他說。

原文出處：快新聞／徐國勇霸氣開嗆！「中國是唯一想侵略台灣的國家」 籲青年關心政治

更多民視新聞報導

最新／北市松山機場、中山區下午大停電！網哀號：通關到一半

雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 盼蔣萬安直球對決

中共超扯！疑挾怨封殺濱崎步 陳其邁轟不可取：歡迎來高雄高唱

