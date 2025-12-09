徐國勇預告基隆市長人選「非常棒」 童子瑋：隨時做最好的準備

記者陳思妤／台北報導

童子瑋表示，每天在議長跟民代的角色上非常努力，隨時都在做最好的準備（圖／翻攝畫面）

各黨佈局2026九合一大選，民進黨秘書長徐國勇昨（8）日透露，基隆市長選戰已經有「非常棒」的人選，時間到了就會公布。被視為可能人選的賴清德外甥、現任基市議長童子瑋今（9）日表示，昨天沒遇到徐國勇，「很可惜沒辦法私底下問他」，就等選對會結果，相信黨中央或地方會討論出共識，會是真正了解在地的候選人。

徐國勇昨天透露，基隆市候選人選對會仍然在徵召中，「但我們已經有人選，而且是非常棒的人選」，時間到了就會向大家宣布，預計在12月底或1月初由身兼黨主席的總統賴清德親自召開記者會公布。

對此，童子瑋今天受訪時表示，昨天沒遇到徐國勇，「很可惜沒辦法私底下問他」，但選對會馬上就要召開，就等選對會結果，相信黨中央或地方會討論出共識，會是真正了解在地的候選人。

不過，童子瑋坦言，目前還沒徵詢他，但是不管人選是誰，都希望是真正關心市民生活，非常了解在地的候選人 ，就看看選對會跟中執會討論結果。他也強調，自己每天在議長跟民代的角色上非常努力，隨時都在做最好的準備。

