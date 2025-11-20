徐國勇點王世堅是綠營戰北市長好人選 蔣萬安「笑而不答」

民進黨秘書長徐國勇被問到民進黨2026的台北市長人選是否難產，連忙否認。（圖／東森新聞）





民進黨秘書長徐國勇，被問到民進黨2026的台北市長人選是否難產，連忙否認，更連續點名王世堅兩次，認為他是很好的人選。不過台北市長蔣萬安被問到王世堅可能是對手的時候，他是笑而不答，看起來老神在在。

台北市長蔣萬安：「確實就是老朋友一樣，Scott看到我當然他也很高興，給我一個擁抱，他說終於我們能夠把這件事情給順利地解決。」

台北市長蔣萬安透露自己與輝達不動產副總裁的互動，兩個人擁抱，畢竟拖了好久，終於輝達就要落腳北士科T17、T18，相關的進度也在發展當中。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安：「Scott也告訴我，接下來他們也已經正在進行設立台灣子公司的相關作業，所以我也跟他相約，我們照目前規劃的期程，最快希望可以在明年農曆年前的時候可以完成簽約。」

最快農曆年前就簽約，其實這個時機點根本是良辰吉時。不只蔣萬安與輝達要簽約，民進黨也打算擬定人選與蔣萬安一戰，但雖然現在名單多有點名，卻也有難產的氛圍。

民進黨秘書長徐國勇：「我們沒有難產喔，我剛剛都忘了提及沈伯洋，又多了一個人選，所以其實我們台北市的人選相當多，王世堅本身也是一個人選。」

人稱「扶龍王」的王世堅，這回真可能披上綠袍，與蔣萬安一決死鬥嗎？記者vs.台北市長蔣萬安：「怎麼看徐國勇點名，說王世堅也來選台北市長？」

看來對手不管是誰，蔣萬安都老神在在，現在除了呼聲高的王世堅，還有頻頻被點名的沈伯洋，以及有直接表達意願的吳怡農，都是徐國勇心中的好人選，所以他說最難的是這部分。

民進黨秘書長徐國勇：「我當秘書長比較頭痛，就是到底要哪一個最適當。」

不過讓徐國勇頭痛的，是連台北市長這一戰，都有他的局。民進黨秘書長徐國勇：「有人也點到我，當然我是秘書長，我是不會去選舉啦。」

秘書長操盤選戰無法參戰，現在首都之戰，就待綠營擬定人選展開大戰。

更多東森新聞報導

前桃園議員吳宗憲涉詐千萬助理費 桃檢起訴

編列違法預算案「行政院做不到」 卓榮泰：這是底線

陳智菡控醫院容積率暴增 遭林智堅提告判賠30萬

