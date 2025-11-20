徐國勇：藍白黨主席會談極不成功 無助台灣安全、國家團結

國民黨主席鄭麗文昨天與民眾黨主席黃國昌會面，民進黨祕書長徐國勇今天（20日）說，這是一個極為不成功、失敗的會合，對台灣的安全、對國家的團結，都沒有任何的助益。他也說，包括藍白互送的禮物，很多名嘴都諷刺說裡面暗藏心機。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面，民進黨祕書長徐國勇（圖）20日說，這是一個極為不成功、失敗的會合。（中央社資料照）

徐國勇今天出席第46屆TECA台北國際音響大展開幕典禮，他接受媒體聯訪，被問到藍白合對於民進黨2026選戰有何影響。

他說，昨天的藍白合其實讓國人非常失望，當中國對台灣施展各種脅迫威脅，以及區域安全緊張情勢下，藍白合原本可以對台灣安全、區域安全有一些著墨，但很可惜「淪為一個攻擊、而沒有對國家有任何助益的一個會談」。

徐國勇認為，這是一個極為不成功、失敗的會合，因為對台灣安全、對國家團結沒有任何助益，而且對於藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚。

徐國勇表示，國民黨在大罷免時，這麼多違反個資法、這麼多被法院起訴的偽造文書；還有民眾黨主席黃國昌曾說，他這一輩子以要以消滅國民黨為職志，「這些怎麼都不談？」應讓國人了解藍白最後要合的理由是什麼，為什麼以前的講法跟現在不一樣，轉變為何、對台灣安全的立場在哪裡，都沒有提到。

徐國勇說，包括藍白互送的禮物，很多名嘴都諷刺說裡面暗藏心機，他是看不出來有什麼心機，但是很多名嘴都看到了他們的心機，這也值得國人深思。