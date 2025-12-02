徐國勇「上廁所說」惹議 侯漢廷嗆：誰家花一半財產去買衛生紙

總統賴清德宣布8年編列1.25兆元國防特別預算，遭質疑是否要開戰了？民進黨秘書長徐國勇則是比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」，引發輿論熱議。新黨台北市議員侯漢廷痛批，誰會花三分之一到二分之一的家產去買衛生紙，批評民進黨美其名「深化台美關係」，實際上是「深化債務」。

徐國勇將1.25兆軍購案比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」。（圖／翻攝自民進黨YT）

侯漢廷表示，徐國勇將軍購比喻為買衛生紙讓人聽不下去，質疑哪個家庭上廁所會花三分之一到二分之一的家產購買衛生紙，反問「屁股是用鑽石鑲的，還是拉的是比特幣」。他指出，買衛生紙是為了擦屁股，但台灣之前訂購的F16V四代半戰機，錢已經付了貨卻還沒到，形容台灣現在是「光著屁股在馬桶上坐了3年」。

侯漢廷進一步批評，民進黨雖然之前訂購的裝備還沒到貨，卻預感8年後會有大事發生，所以現在要再花1.25兆預購8年後的衛生紙。他認為這不是未雨綢繆，而是「便秘引起的幻覺」，正常人發現過去買的東西沒到貨應該是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，這不是深化關係而是深化債務。

侯漢廷開酸「衛生紙理論」。（圖／侯漢廷臉書）

侯漢廷也質疑軍備採購的效益，指出F16V是四代半戰機，但對岸六代機都已經出現，五代機具備全方位體系化作戰能力。他舉例印巴空戰中，飛機還沒看到就被炸毀，而海鯤號11月交艦跳票，坦克也沒有反無人機設備。侯漢廷比喻，這就像花大錢買iPhone 10，但到貨時世界已經在使用iPhone 18。

侯漢廷痛批，當衛生紙要用到三分之一到二分之一的家產時，正常人會思考有沒有其他方式，兩岸有沒有非軍事手段能和平避戰。他強調，若只想到「投降」，那就是執政黨的無能和無智，質疑這究竟是強化防衛，還是強化美國軍火商的年終獎金。

