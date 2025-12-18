徐國勇：不副署終極目的是促朝野對談 在野黨搞錯方向

行政院長卓榮泰對立法院再修版「財劃法」不予副署，引發在野黨批評，民進黨內也傳出雜音。民進黨秘書長徐國勇今天(18日)表示，民進黨是個多元的政黨，每個人都可以表達自己的意見。他並強調「不副署」並非最終目的，而是希望朝野坐下來談，為國家找出最好的方向，但國民黨搞砸了、也搞錯方向。

行政院長卓榮泰日前決定不副署立法院再修版的「財劃法」，引發藍、白陣營批評。民進黨立委王世堅也認為執政黨應萬事隱忍，用協商化解衝突，傳出民進黨內對於「不副署」湧現雜音。

民進黨秘書長徐國勇18日受邀赴東吳大學演講，他在受訪時澄清民進黨不是對「不副署」有雜音，而是民進黨本來就是一個多元政黨，每個人都可以表達自己的意見。

徐國勇並表示不副署不是最終目的，而是希望在野黨能和執政黨好好坐下來談，但在野黨搞錯方向。徐國勇說：『(原音)所以不副署並不是終極目的，我想國民黨他們搞砸了、也搞錯了方向，要坐下來談，但是沒出席，因為有人不出席，所以他沒出席這個活動才是沒出息，才會被網友諷刺他。大家可以去看看憲法，院際協調權是總統的權力，是力量的力，不是利益的利，大家要先搞清楚。』

另外，民進黨持續布局2026年縣市長選舉提名，外傳時代力量黨主席王婉諭可能轉戰參選新竹市長，媒體問及民進黨在新竹市是否可能「綠黃合」、與時代力量合作？徐國勇說，新竹縣市提名選對會正在討論，民進黨會提名最適當的人選。

徐國勇也指出，與民進黨友善的政黨有些可以協調、有些可能無法協調，民進黨會有各式方案協商。至於誰會出來選，現在還沒有決定。(編輯：宋皖媛)

