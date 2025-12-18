徐國勇：不副署非終極目的 是希望在野黨坐下來談

（中央社記者葉素萍台北18日電）針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今天移請監察院彈劾卓榮泰。民進黨秘書長徐國勇今天說，不副署是希望在野黨、執政黨大家坐下來談，為國找出一個最好的方向，所以不副署並不是終極目的，國民黨搞錯了方向。

徐國勇今天到東吳大學演講，他在場外接受媒體聯訪。媒體詢問，民進黨立委王世堅昨天表示對不副署有不同看法，認為身為執政黨應萬事隱忍，用協商化解衝突，王世堅的說法是否代表民進黨內對不副署有雜音。

徐國勇表示，不是黨內有雜音，民進黨本來就是一個多元政黨，每個人都可以表達自己的意見。

徐國勇說，不副署並不是終極目的，而是希望在野黨、執政黨，大家坐下來談，為國來找出一個最好的方向，「國民黨他們搞砸了，也搞錯了方向」。

徐國勇表示，王世堅昨天講「坐下來談」這是個好事，問題是國民黨不談，也沒出席總統賴清德召集的會議，問題就在這裡。

另外，媒體詢及新竹縣市民進黨與時代力量「綠黃合」的可能性。徐國勇回應，新竹縣市選對會正在討論中，民進黨會提名最適當的人選；至於他黨有一些可以協調、有一些可能無法協調，例如國民黨怎麼協調，也不可能叫國民黨不要選。

徐國勇提到，可是其他跟民進黨友善的黨，「我們是可以來談的，不是不可以談」，民進黨會有各式的方案，大家來協商，至於現在誰會出來選，現在還沒有決定，選對會正在討論中。（編輯：翟思嘉）1141218