徐國勇：中華文化也是台灣文化一部分

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者引發議論。民進黨祕書長徐國勇1日酸說，以前台灣在威權時代也有選舉，但這是假民主、假自由、假選舉；而繼拋出「沒有什麼台灣光復節」惹議之後，徐國勇昨又表示，「中華文化也是台灣文化的一部分」。對於普丁的爭議，國民黨副主席蕭旭岑強調，鄭麗文談話的重點是「台灣不能變成烏克蘭」。

徐國勇昨表示，全世界都知道普丁是個獨裁者，每一個自由民主國家都這麼講，而鄭麗文在接受《德國之聲》專訪時說普丁不是獨裁者，推翻了國際三觀，國際觀念不是這樣子。他更反問鄭麗文，以前台灣在威權時代、蔣介石時代有沒有選舉？有，得票率99％，請問這是選舉嗎？他直指這是假民主、假自由、假選舉，用假的東西來冒真、來仿冒是真的。

徐國勇除大酸鄭麗文外，還拋出「中華文化也是台灣文化的一部分，台灣有日本的文化、有荷蘭的文化、有西班牙的文化、有英國的文化，也有美國的文化」，並重申台灣就是台灣，台灣跟中國互不隸屬。

國民黨立院黨團總召傅崐萁聲援鄭麗文，指俄羅斯早就已全面民主深化的投票選舉，俄國總統是全國人民一票一票投出來。他並強調，民主是多元社會，各種想法都可以讓人民做另類思考，應該用多元文化的訊息，讓國人共同探討。

蕭旭岑則稱，今年2月24日美國總統川普被媒體問到一樣的問題，川普跟鄭麗文是一樣的答案，「那為什麼台灣這些人沒有指責川普？」台灣在俄羅斯有代表處，俄烏戰爭以來也跟俄羅斯買1500億石腦油，請問台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？他說，重點是鄭麗文提示的台灣不能變成烏克蘭，「這是真正的重點」。