徐國勇：共軍侵擾性軍演沒有正當性 無助印太和平

（中央社記者葉素萍台北31日電）共軍29日宣布啟動環台軍演，民進黨秘書長徐國勇今天說，突然宣布的侵擾性軍事演習違反國際相關規定、沒有正當性，台灣民眾不會接受，也無助印太區域和平。中華人民共和國應該思考如何維護區域和平，這才是國際所需要的。

民進黨下午召開中執會，通過提名基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長，會後召開提名記者會，由民進黨主席賴清德親自宣布並介紹3位提名人。

廣告 廣告

徐國勇在提名記者會後、回應共軍環台軍演時指出，台灣就是台灣，和中國互不隸屬，台灣絕對不是中國的一部分。中國計畫性、侵擾性的軍演違反國際相關規定，因為依照規定必須提前7天通知，讓所有航空公司調整飛行規劃，安全地進行全球貿易與旅行。

徐國勇說，中共軍演是有計畫性的，早在12月初相關官員在立院答詢時，就提到年底中共會有軍演，西方友好國家也多有提及，但中共卻在軍演前一天才宣布、隔天就演習。中共軍演沒有正當性，破壞整個印太區域的和平，希望中華人民共和國好好思考，共同維護區域的和平，這才是國際所需要的。

媒體也提問，國民黨主席鄭麗文希望民進黨接受九二共識，迎來和平。

徐國勇表示，中國國家主席習近平講得很清楚，九二共識就是一國兩制，且在今年的九三閱兵時也強調，只有一個中國，就是中華人民共和國。國民黨還在想「九二共識、一中各表」，是在作夢，不要再自欺欺人。

徐國勇指出，中國國民黨雖然名稱有個「中國」，但現在立足台灣，應該譴責共軍侵擾性的軍演，台灣是軍演的受害者，國民黨沒有譴責加害人，反而回頭檢討被害者，政黨的正當性何在。中國國民黨是站在台灣這一邊、還是共產黨那一邊，請國民黨要想清楚，蔣介石、蔣經國都反共，為何這時的中國國民黨變成親共，他非常不解。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141231