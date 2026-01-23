徐國勇：南市初選民調沒任何問題 黨部年終1.5個月

（中央社記者溫貴香台北23日電）媒體報導，有民進黨中執委質疑，藍白介入黨內初選，且台南市民調出現高度不對稱現象。民進黨秘書長徐國勇今天澄清說，初選民調公平、公開、公正，沒有任何問題。此外，黨部年終維持1.5個月，尾牙也會準備抽獎紅包，讓每個人滿意。

媒體報導，民進黨昨天中執會，中執委黃守達指初選浮現藍白介入情況，從民調結構來看，高雄與嘉義的對照數據相對合理，但台南的結果卻出現高度不對稱現象，恐有制度性疑慮。

徐國勇上午出席2026電器空調影音年終購物展開幕典禮前受訪表示，藍白介選不是現在才開始。民進黨以各個方式包括排藍、加權，對比式民調本身就是排藍，所以民調公平、公開、公正，沒有任何問題，當然各種民調也會再持續精進。

徐國勇說，民調是社會科學，就是沒有絕對性，太陽從東邊出來不管哪個國家都一樣，可是社會科學就有誤差不一樣，所以要不斷精進。

被問到農曆春節將近，黨部年終獎金是否維持1.5月，徐國勇表示，會維持原來的；維持所有黨務工作人員最大利益，尾牙也會想辦法好好準備抽獎的紅包，會讓每一個人滿意、相當滿意的紅包，每一個人都有。（編輯：萬淑彰）1150123