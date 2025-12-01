徐國勇一句話「想太多」否認內閣改組傳聞 將晤民團共商公投戰略

民進黨秘書長徐國勇否認農曆年後內閣改組的傳聞。（圖片來源／民進黨提供）

卓榮泰內閣上任至今已逾1年半，中間歷經大罷免失利以及8次對立法院提出覆議，近日總預算又再遭到在野黨杯葛，因此內閣改組風聲始終瀰漫政壇。

對此，一度被外界點名為閣揆人選的民進黨秘書長徐國勇，今（1）日以一句「想太多」，嚴正否認內閣改組傳聞。他並指出，內參民調顯示總統滿意度早已黃金交叉。

農曆年後內閣改組？徐國勇一句話「想太多」

民進黨秘書長徐國勇本日出席中央黨部記者會，面對媒體提問卓榮泰內閣上任後頻遭在野打壓，氣勢趨於下風，所以明年農曆年後是否會內閣改組，並轉到選舉戰鬥內閣模式？徐國勇直截了當一句話回應：「想太多」。

徐國勇強調，「提到內閣改組可能已經想太多了」，尤其要不要改組是總統的職權，中央黨部不會也不適當在這個時候來評論，所以沒有所謂內閣改組的問題，「我們沒有想過這些問題」。

徐國勇曝內參民調：滿意度早已「黃金交叉」

徐國勇解釋，現在的施政滿意度，其實從民進黨自己的民調以及震傳媒的民調都可以看得出來，「我可以明白的告訴大家，3個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉」，民進黨雖然沒有對外宣布，「但是我們信心滿滿」。

徐國勇並補充，前2天坊間的《震傳媒》也公布民調，總統在人民信任度是穩定的黃金交叉於不信任度將近8%，施政滿意度也是黃金交叉超過不滿意度。（按：信任度48.2%、不信任度39.9%；滿意度44.1%、不滿意度43.3%）

尚未對2026區域候選人做民調，徐國勇曝提名標準

針對2026選舉提名，徐國勇同時身兼選對會召集人，他表示，從他8月25日上任至今3個月，「我們從來沒有做過任何一個區域候選人的民調，一次都沒有做過」。因此對於台北市長及桃園市長的提名，他亦表示沒有做台北市或桃園市的民調。

「民進黨所做的民調，一定經過秘書長的同意」，徐國勇並強調：「民調做完，也只有黨主席和秘書長2人看得到，不會給其他黨工看到。有些作為施政參考，會提供給相關行政團隊。總統也會根據此和行政院長做相關討論、調整相關政策。」

至於提名的標準為何？徐國勇表示，台北市跟桃園市都是徵召區，「所以我們不會只用民調來做決定」，而是會「綜合評估評量」。他並強調，「民進黨不缺人才」，每一個都有相當的知名度跟經驗。

將支持民團公投提案？徐國勇：明天進行商談

另外，目前有民間團體「人民作主志工團」提出三大公投提案：一、廢除在野黨所提「憲法訴訟法」癱瘓憲法法庭案；二、廢除在野黨所提「公職人員選罷法」罷免提議需附身分證影本案；三、廢除在野黨所提「公職人員選罷法」罷免連署需附身分證影本案。媒體因此關心，民進黨是否會共襄盛舉？

對此，徐國勇答覆，明天會與民團商談，商談的方向則是「都不排除」，因為大家有共同目標可以共同努力。不過，他也提醒，目前民團已提出的憲法訴訟法公投，因為必須在成案後3到6個月內投票，所以無從綁定2026大選。

在此情勢之下，徐國勇強調，要如何與民團合作都必須從長計議、審慎以對，對每件事都要看整個時程，希望大家再去思考一下時程，而民進黨也不排除如何讓公投跟其他大選綁在一起。「如果有機會，不排除來談，如果真的要綁大選，也要跟大選一起來投票才有意義。」

(原始連結)





