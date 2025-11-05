徐國勇：台中市府行政怠惰 處理非洲豬瘟得零分

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨「午青LIVE」節目說，非洲豬瘟事件凸顯台中市政府行政怠惰，未落實廚餘蒸煮稽查。台中市政府這次處理豬瘟連59分都沒有，他要不客氣地講「零分」、「盧秀燕，還我豬」。

徐國勇說，台中市政府行政怠惰，未落實廚餘蒸煮稽查，損害全國民眾吃豬肉的權利。台中市長盧秀燕一直想把議題導向政治問題，但這是刑法問題。

徐國勇說，台中市政府這次處理豬瘟連59分都沒有，不客氣地講是「零分」。盧秀燕到底說了多少謊，應向民眾好好說明。

另外，對於朝野熱議的年改議題，徐國勇播放一段資料畫面，內容是民眾黨主席黃國昌說年金改革勢在必行。徐國勇質疑，畫面中的黃國昌與現在的黃國昌，是同一個人嗎。

徐國勇說，民進黨公布年金改革民調，當詢問到年改要繼續或停止，55.4%認為要繼續改革， 28.1%認為要停止。若交叉分析，其中，民眾黨的支持者要求繼續年金改革的有50.5%，「黃國昌有沒有聽到小草的聲音」。

徐國勇說，勞工人數是公教人員的20倍，政府過去20年來對公保接近完成撥補5800億元，對勞保撥補5170億元。公教退休人員有貢獻，當然應該領退休金，但若領得太多，讓年輕公務員無法領，「這樣好嗎」，請大家支持民進黨繼續年金改革。（編輯：萬淑彰）1141105