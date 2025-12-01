徐國勇：國民黨把國防預算連結戰爭 是附和統一

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統賴清德日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇今天表示，國民黨稱這是戰爭來臨，根本是「不當連結」，國民黨拋棄自我防衛的能力，就是在附和統一，就是要把台灣送給中國。

民進黨今天召開「和平繁榮．民主永續 2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。

徐國勇會後接受媒體訪問，媒體詢問，國民黨質疑1.25兆元國防特別預算如此龐大，是否意味著戰爭會可能發生。

徐國勇說明，「這叫做不當連結」，1.25兆元的國防特別預算是分8年，1年約1600億元左右，「每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高嘛！」

徐國勇解釋，「國無兵恆亡」，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以，保持自我保護的能力，這是必要的；每個人家裡都有鎖。難道有鎖就代表小偷必來臨，有的人講得更粗魯一點，總不能上完廁所才去買衛生紙。

徐國勇指出，1.25兆元預算，除以8年，非常合理，若硬要做不當連結，稱這是宣布戰爭的來臨等，這就是中了共產黨的計，是用這個來威脅台灣。

徐國勇表示，國共有多少次和談，每一次他們的容共，就是削弱了國民黨自己的實力，強大了共產黨的實力，最後國民黨逃來台灣。

徐國勇提到，國民黨指這叫做戰爭的來臨，那國民黨就是拋棄了自我防衛能力，就是在附和統一，就是要把台灣送給中國。

徐國勇強調，中華民國跟中華人民共和國，互不隸屬，所以必須保持一定的實力，只有備戰，才能夠避戰，這是必然的道理。（編輯：張若瑤）1141201