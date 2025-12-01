徐國勇：憲訴法公投 恐綁不到大選

民團欲推以公投廢止《憲法訴訟法》，但要與明年縣市長選舉一起投票，難度甚高。圖為先前立院就《憲訴法》覆議案投票，最後不通過。（本報資料照片）

藍白通過「公投綁大選」後，本報於11月29日率先披露民團有意以公投反制藍白，廢止《憲訴法》大法官評議人數限制、《選罷法》提案連署需附身分證等，將於今（2）日與民進黨政策會會面。但民進黨祕書長徐國勇提醒，公投案恐無法綁到大選。

人民作主志工團今將與民進黨政策會會面，1日透過聲明表示，僅為說明4項公投內容，並回應可能疑義，不會主動提出任何形式的協助要求，更不會要求民進黨承擔連署或推動責任，唯一訴求僅「希望立院能刪除《憲訴法》第30條第2項的荒謬門檻，讓憲法法庭能恢復正常運作」。

廣告 廣告

根據民團提出《憲訴法》公投訴求，要廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自7月底至明年1月底；《選罷法》公投有3案，訴求為廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、廢止偽造假冒個資連署刑責，連署期限自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬2228人以上。

藍白日前三讀修正《公投法》規定，主管機關應於公投案公告成立後3個月起至6個月內舉辦公投，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

由於《憲訴法》公投連署期限為明年1月底，中選會查對、補正期限最長90天，因此最晚於4月底、5月初公告，而明年11月28日九合一選舉時間超過《公投法》6個月內合併選舉日規定，恐綁不到選舉；另3案《選罷法》公投因連署截止期為明年3月底，中選會最晚6月底、7月初公告，有機會綁到選舉。但由於中選會委員不足額，無法召開會議決議，相關日程變未知數。

徐國勇提醒，若現在成案，目前已在連署中的公投提案「綁不到大選」，變成選前要先投一次公投；過去規畫「每2年投票一次」是避免過度投票造成憲政與社會秩序亂象，但藍白「公投綁大選」變成隨時投票，這樣對社會有益嗎？

民進黨團幹事長鍾佳濱說，民主除了代議制度外，也需要公民直接參與，直接民權是對代議士的最好監督制衡，因此支持更大的民意。