徐國勇：新加坡有鞭刑 非完全民主國家

民進黨祕書長徐國勇5日於直播節目再度論及台灣主權，坦承「祖先來自中國」，卻強調語言、宗教、文化、血緣均非國家要件；而提到詐騙問題時，徐強調台灣治安在亞洲僅次於有鞭刑的新加坡，「但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主的國家」，藍委直指他身為執政黨祕書長，此發言非常不恰當。

徐國勇討論台灣主權時，主張「台灣沒有光復」引發爭議，昨日他又在民進黨直播節目「午青LIVE」談主權問題，他說「我們的祖先來自於中國沒錯」，他祖先來自泉州，「但是對不起，我是台灣人」。

徐指出，國家的要件只有人民、領土、主權與他國交往的能力，如果把血緣當作國家的要件，那美國人是哪一國人？此外，語言也不是國家的要件，並非說中文就是中國人，「印度人說英文，他們就是美國人？」至於宗教，「你拜關公、拜媽祖，關公、媽祖就是中國人？」而文化方面，美國人、英國人、法國人、德國人都在過耶誕節，「他們是同一國人嗎？」

他更以越南為例，表示越南也過農曆新年，但越南人不僅不是中國人，「越南還在跟中國打仗。」

此外，徐提到詐騙問題時指出，「全世界詐騙都很多，台灣不是唯一的國家」，大家不要說台灣詐騙這麼多，真丟臉，但其實在犯罪學裡，台灣並不是犯罪率最高的國家。

徐國勇指出，聯合國的網站顯示，台灣的犯罪率比日本低，可見台灣治安比日本好；而台灣治安在亞洲國家中只輸新加坡，因為新加坡有鞭刑，「但鞭刑是不符合人道，所以新加坡不是一個自由民主的國家，是一個半自由、半民主的國家，並不是完全自由民主的國家」。

對此，國民黨立委洪孟楷直言，徐國勇這番言論非常不恰當，不要忘記，任何國家都有自己的治理方式跟層面，絕對不是任何人可以批評指點，「況且徐國勇還身為執政黨的祕書長，實在不恰當」。

洪孟楷更痛批，徐國勇自己當過內政部長，台灣詐騙案居高不下，徐國勇怎麼還可以沾沾自喜說台灣治安好？新加坡被詐騙金額只有台灣的1/4，儘管如此，星國仍通過法律要將鞭刑適用於詐騙犯，反觀台灣司法總是輕放詐騙分子，到底還要縱容詐騙集團多久？