徐國勇：是否提公投題目綁大選 正審慎考慮

（中央社記者葉素萍台北1日電）立法院會11月三讀通過修正公投法第23條條文，恢復公投綁大選。民進黨秘書長徐國勇今天說，民進黨認為「公投綁大選」不適當，但立法院既然通過修法，國民黨一定會綁，「公投綁大選，民進黨會不會參與，提出公投的題目來讓大家公投？我們現在正在審慎考慮、審慎以對中」。

民進黨今天召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。

徐國勇被媒體詢及民團要推廢止憲訴法公投等議題，預計明天與民進黨首度會商時表示，大家經歷過「公投綁大選」亂象，前台北市長柯文哲第二任市長選舉時，綁到人民不知道怎麼投票，造成一邊開票、一邊投票。

他說，民進黨認為「公投綁大選」不適當，但現在立法院既然通過修法，國民黨一定會綁，此外，國民黨也造成大法官實質無法運作，讓憲政體制遭受極大危機；民進黨是否參與「公投綁大選」並提出公投題目，正在審慎考慮中。

徐國勇指出，民團提出「憲訴法」公投，若現在成案，按照國民黨所通過的公投綁大選法律（主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票），根本「綁不到大選」，必須在大選之前就要投一次公投。

他說，大家看到「公投綁大選」修法的荒謬，當時民團提出公投，是要在大選一起投，但國民黨又改公投綁大選的時程，公投若成案，無從綁大選，問題在這裡。

徐國勇表示，民進黨明天與民團對談，如果大家有共同目標可以努力，不排除讓民眾了解現在正進行連署的公投可能無法綁大選。

徐國勇批評，國民黨推的、修正後的公投法，只要每次有人提出公投，台灣隨時都在投票，也許大選過了，又有人提出公投，成立後3個月馬上又要投票，「台灣一年要投幾次票？」

他說，先前改成每2年投一次公投，就是為了避免太多投票造成憲政、社會秩序亂象，但國民黨改的「公投綁大選」是隨時能公投、隨時都在投票，「這樣對台灣社會有益嗎？」

徐國勇認為，應該是真正有必要性的公投才能綁大選，其他可以處理、協商的議題就應該在立法院解決，或應該讓大法官解釋相關問題，這才是重點，從整個政策、國家憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。

現行公投法規定公投與大選脫鉤，明定公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。立法院今年11月21日三讀通過修正公投法第23條條文明定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。（編輯：謝佳珍）1141201