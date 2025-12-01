徐國勇：民團「廢憲訴法」公投無法綁大選 民進黨是否提公投將審慎考慮

記者盧素梅／台北報導

民進黨今（1）日上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。民進黨秘書長徐國勇（中)出席。（圖／記者盧素梅攝影）

對於民團發起廢止《憲法訴訟法》等公投連署，民進黨秘書長徐國勇今（1）日指出，有共同目標都能共同努力，但現在成案恐「綁不到大選」，因為有一定時間限制，時程過了就無法綁大選。至於民進黨會不會提出公投題目讓大家來公投？徐國勇說，「我們現在正在審慎考慮、審慎以對」。

民進黨今天枿開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、新聞部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。



會後媒體關切，對於廢止《憲法訴訟法》公投，電子連署可能會遇到比較多狀況，民進黨如何協助民團？另公投對立法院目前朝小野大的困境會有改善嗎？

廣告 廣告

徐國勇表示，2018年公投綁大選已造成亂象，綁到人民不知道怎麼投票，造成一邊開票一邊投票，人民看到初步開票結果再去投票，也不清楚是否影響投票意向，因此民進黨認為不適當；既然立法院通過公投綁大選，相信國民黨一定會去綁相關的大選。

徐國勇並表示，另一方面，國民黨又讓大法官實質無法運作，使國家憲政體制遭受極大危機，都是來自立法院的不當、違憲作為，民進黨是否會提出公投題目，目前正在審慎考慮。

至於民團所提廢止《憲訴法》公投，徐國勇說，如果現在成案，按照國民黨所通過的公投綁大選的法律，目前已在連署中的公投提案「綁不到大選」，因為有一定時間限制，時程過了就無法綁大選，必須在大選前先投一次公投。民團原本希望與大選一起投，但國民黨又改了公投綁大選相關時程，使該公投「無從綁大選」。

媒體詢問，是否會與民團會面？徐國勇表示，都不排除，只要有共同目標都可共同努力，但也讓民眾了解，現在進行的公投連署可能無法綁大選。

徐國勇質疑，未來每次有人提出公投，台灣隨時都在投票，或許大選過後又有人提出公投、成案3個月後又要投票。當初規劃「每2年投票一次」，就是避免過度投票造成憲政與社會秩序亂象，國民黨推的公投綁大選，並非單純綁大選，而是隨時可以公投，造成「隨時都在投票」，對台灣社會有意義嗎？

徐國勇認為，《憲訴法》可能就無法綁大選了。因為它成案後，按照法律規定，必須在大選之前就投票，這樣就會產生另外一個問題出來。這些都要從長計議、審慎以對，對每件事都要看整個時程、要去了解。

更多三立新聞網報導

麥玉珍表態參選台中市長 何欣純：台中市民想知道能提出什麼政見、牛肉

氣勢弱了？女力造勢千餘個座位沒坐滿 林岱樺：：坐8成滿已很感動

高雄市長選舉最新民調落後 林岱樺諷：未來會出現更多「看衰她的民調」

黃國昌批「民主假」擋青年投票 卓冠廷嗆：等頭腦清楚後再發言

