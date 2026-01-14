徐國勇：民進黨不缺台北市長人選 農曆年前可能提名

（中央社記者葉素萍台北14日電）外界關注民進黨台北市長人選，民進黨秘書長徐國勇今天說，黨內被點名的人太多了，代表黨內「台北市不缺人選」，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」。至於能否在農曆年前提名，他說，「是可能的」。

民進黨下午召開南投縣長提名記者會，徐國勇接受媒體提問。媒體詢問，民進黨基層焦慮北市提名沒進展，加上台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費政策回饋不錯，讓民進黨在北市選戰更難打。

徐國勇說，在台北市宣布前，已經有10個縣市營養午餐免費，難道蔣萬安不慚愧嗎，這個政策並不是從蔣萬安開始，要用這個當成政績，「現在選舉到了，難道想用營養午餐騙選票嗎」。

廣告 廣告

徐國勇表示，行政院長卓榮泰被媒體點名參選台北市長，卓榮泰是台北市議員出身，現在是行政院長，是優秀的政治人物，當然會被點名。

徐國勇說，台北市被點名過的人太多，媒體也曾點名他，也點名過立委王世堅、吳思瑤，這表示民進黨在台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的，現在還在評估，綜合考量。至於能否在農曆年前提名，「是可能的」，也繼續做相關評量。

媒體人吳子嘉預言，國民黨2026選舉將會大敗，有5個縣市翻盤，包括新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市。徐國勇說，相信吳子嘉的預言會成真，「也許會更好一點」。

另外，高雄初選民調參選人賴瑞隆與邱議瑩差距相當微小，外界質疑民進黨中央民調。

徐國勇說，高雄市的參選人沒有提出質疑，在賴瑞隆勝出後，其他3位人選都說接受結果、願意一起往前走。初選對比式民調，本來差距就不會很大，民進黨的民調非常公開、公平、公正，這方面的質疑不但沒有必要，也對參加初選的4位選將不公平。

他說，台南今晚將接續進行初選民調，他有信心明天早上結果出來後，台南也會和高雄市、嘉義縣一樣，整合向前走。（編輯：萬淑彰）1150114