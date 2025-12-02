徐國勇「神比喻」備戰 侯漢廷酸：誰花一半家產買衛生紙？

賴清德總統宣布8年編列1.25兆元國防特別預算，民進黨祕書長徐國勇比喻，總不能上完廁所才去買衛生紙。北市議員侯漢廷2日暗酸，誰家上廁所會花3分之1到2分之1的家產去買衛生紙，美其名「深化台美關係」，其實「深化債務」。（擷取自台北市議員侯漢廷臉書／張珈瑄台北傳真）

賴清德總統宣布8年編列1.25兆元國防特別預算，遭國民黨質疑兩岸面臨戰爭。民進黨祕書長徐國勇1日比喻，「總不能上完廁所才去買衛生紙，或廁所裡就準備好衛生紙。」北市議員侯漢廷2日暗酸，誰家上廁所會花3分之1到2分之1的家產去買衛生紙，台灣之前訂F16V 四代半戰機的衛生紙，錢付了貨還沒到，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，其實「深化債務」。

侯漢廷說，徐國勇把軍備比喻說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」，「真的聽不下去了」，誰家上廁所，會花1／3到1／2的家產去買衛生紙，屁股是用鑽石鑲的，還是拉的是比特幣，買衛生紙，是為了擦屁股，但現在的情況是，台灣之前訂的F16V 四代半戰機的衛生紙，錢付了，貨還沒到，現在是光著屁股在馬桶上坐了3年。

侯漢廷表示，民進黨說，雖然之前的紙還沒來，但預感8年後會拉一場大的，所以現在要再花1.25兆，預購8年後的衛生紙，這不是未雨綢繆，這是便秘引起的幻覺，過去買的東西沒到貨，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，深化個大頭鬼，這哪是深化關係，這是「深化債務」。

侯漢廷直言，F16V是四代半戰機，但對岸六代機都出來了；五代機有全方位體系化作戰，看看印巴空戰，看到飛機前就炸了，海鯤號11月交艦跳票，坦克沒有反無人機設備。他比喻，就像花大錢買iphone10，但到貨時世界已經在玩iphone18。

侯漢廷痛批，是強化防衛，還是強化美國軍火商的年終獎金，正常人發現，當衛生紙要用到3分之1到2分之1的家產，會思考有沒有其他的方式，兩岸有沒有非軍事的手段能和平避戰，只想到「投降」，那就是執政黨的無能和無智。

