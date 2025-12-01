徐國勇：總統信任度民調已黃金交叉 我們信心滿滿

（中央社記者葉素萍台北1日電）爭取代表民進黨參選台北市長的吳怡農日前公布民調指出，他名列第二，僅落後立委王世堅；民進黨秘書長徐國勇今天說，有聽到這些民調，但台北市屬於徵召區，不會只用民調決定；他也透露，在3週前，黨內有關總統信任度的民調就已黃金交叉，「我們信心滿滿」。

民進黨今天召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。

徐國勇面對媒體詢問，明年是選舉年，是否會有行政院長換人的狀況時說，「這個可能已經想太多了」，內閣改組是總統職權，中央黨部不適合評論。

他說，有關政府施政滿意度，其實民進黨自己的民調以及震傳媒民調都可以看得出來，3週前，賴總統的信任度就超越不信任度，已經黃金交叉，「我們雖然沒有對外宣布，但是我們信心滿滿」；震傳媒民調包括總統信任度、執政滿意度都黃金交叉。

徐國勇說，在這個狀況之下，「沒有什麼所謂內閣要改組等等問題」，從來沒有想過這些問題。

媒體詢問，黨中央是否有看到吳怡農日前公布的民調，民調是否是台北市長選舉提名重要參考依據。

徐國勇說，從他8月25日上任秘書長，民調最低，到現在黃金交叉，中央黨部從來沒有做過任何一個區域候選人的民調；至於其他候選人自己做的，「我們聽到了」、選對會的成員也聽到了。

他也說，台北屬徵召區，不會只用民調來做決定，會綜合評估所有，「我們台北市的可選人才非常多」、「我們不缺人才」。

媒體還問到，前總統陳水扁稱2026有可能翻轉藍綠版圖；徐國勇說，陳水扁當過總統，而且對政治的敏感度，大家都非常欽佩，非常尊重陳水扁的講法。

民進黨已提名立委王美惠參選嘉義市長，地方盛傳，若王美惠拿下市長，現任市長黃敏惠會回鍋挑戰下屆立委。

徐國勇說，對於王美惠選市長，「我們有很高的期待跟很大的把握」，至於王美惠選上以後，立委當然要補選，對於補選，「我們一樣有我們的準備」。

另外，媒體還詢及民眾黨退黨潮，徐國勇說，這是民眾黨的事，他不予批評，不過，他要趁這個機會講，歡迎大家加入民進黨，民進黨是一個真正為台灣的政黨，真正為年輕人的政黨。（編輯：謝佳珍）1141201