徐國勇：自由當然不是免費 籲在野速讓國防預算付委

（中央社記者溫貴香、郭建伸台北23日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言說「自由不是免費」支持國防預算。民進黨秘書長徐國勇今天表示，自由當然不是免費的，台灣的自由也不是免費，多少人被蔣中正、蔣經國槍斃，都是用生命換來。他呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委、討論。

徐國勇上午陪同總統賴清德出席2026電器空調年終購物展會前受訪，針對如何看待谷立言昨天公開表態支持8年新台幣1.25兆元國防特別預算，他表示，二次大戰初期，英國首相張伯倫和納粹德國領導人希特勒簽一紙協約，張伯倫以為這樣就和平了，結果沒用；中共和西藏簽了和平協議，也沒用，照樣被併吞。

徐國勇表示，實力才是真正保護和平，真正達到和平的目的，所以，要具有實力才是最重要的，就是要備戰才能避戰，要備戰當然要買武器，包括軍人的人力也要足夠，因此恢復當兵役期一年，讓國軍更加強壯，讓武器更加精良，因此，谷立言講自由當然不是免費的，台灣的自由當然也不是免費的。

他進一步說，從兩蔣（蔣中正、蔣經國）的獨裁至今有多少人槍斃，這也是用生命換來的，民進黨當年在打破強權威權，有多少人被關，美麗島事件有多少人被關，難道這是免費的，這都是用生命換來的，所以，用生命自由換來的自由民主，保護人權國家的台灣，當然要編國防預算，繼續維持台灣的民主自由、保障人權，而且1.25兆不是1年，而是8年，是非常值得的。

因此，徐國勇呼籲在野黨要做一個「忠誠」在野黨，「忠誠」兩字，就是以國家利益為最高目標，政黨可以不同，但國家是同一個，盡快讓總預算及國防預算付委、討論，盡速通過，對國家的進步是好事。

對於徐國勇的說法，民眾黨秘書長周榆修表示，自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價的免死金牌，賴政府應預算透明並交代清單，針對8年1.25兆元特別預算，在野黨要求內容細項天經地義。

周榆修也指出，徐國勇拿張伯倫與希特勒、西藏與中共比喻，意圖強化「實力才能真正保護和平」，但此刻真正削弱台灣國防實力的，正是民進黨成天把國防拿來政治操作，還對在野黨貼上賣國標籤；民眾黨對台灣人民負責，徐國勇口中的「忠誠在野」，如果是要在野黨放棄監督，直接放行浮編爛編的預算，那叫忠誠於民進黨，不是忠誠國家與台灣人民。

周榆修表示，民眾黨早有自己版本的軍購條例，週末也將召開軍事諮詢會議，也支持保家衛國、強化自主防衛，但反對黑箱與灌水，並拒絕用「忠誠」兩字堵住監督。（編輯：翟思嘉）1150123