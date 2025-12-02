徐國勇「衛生紙說」哪錯了？AI揪問題超精準

▲民進黨秘書長徐國勇砲轟國民黨拋棄自我防衛能力，「總不能上完廁所，才去買衛生紙」，言論一出，引發藍營群起激憤。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，打造「台灣之盾」以彰顯台灣捍衛民主的決心；而民進黨秘書長徐國勇砲轟國民黨拋棄自我防衛能力，「總不能上完廁所，才去買衛生紙」，言論一出，引發藍營群起激憤。對此，媒體人黃揚明今（2）日分享他用Google Gemini3分析的結果，直呼「萬事問AI，遇事不悲哀」。

針對民進黨秘書長徐國勇以「上廁所用衛生紙」比喻國防備戰，黃揚明今日在臉書發文分享Google Gemini3分析的結果，結果顯示，這個比喻在邏輯學上屬於「不當類比」（False Analogy）。雖然它在通俗傳播上容易理解（強調「事前準備」的重要性），但在邏輯嚴謹度、成本規模與事件性質上存在明顯漏洞。

Google Gemini3分析該比喻的邏輯問題，僅在「時間序」（必須事前準備）這一點上成立，但在以下三個關鍵邏輯點上是失效的，首先是必然性與或然性（Inevitability vs. Contingency）的差異，上廁所 是人類的生理必然，每個人每天一定會發生。如果你不上廁所，身體會出問題；然而戰爭是地緣政治的或然（風險），並非每天都會發生，且是我們極力想避免的悲劇。

分析指出，邏輯謬誤在於用衛生紙比喻，隱含了「戰爭像上廁所一樣，是生理上無法避免且一定會發生」的前提，這反而強化了「戰爭不可避論」，與備戰是為了「避戰」的初衷在語意上產生矛盾。

再來，成本與代價（Cost & Scale）也有差異，衛生紙極其廉價，佔家庭支出比例極低，買錯了或買多了對生活無影響，反觀軍備極其昂貴（1.25兆預算），佔國家資源比例高，具有巨大的「機會成本」（買了武器就不能用在教育或社福）；邏輯謬誤在於將國家級的資源分配簡化為廉價日用品，容易被反駁為「誰會花一半的家產去買衛生紙？」（如在野黨的批評），忽略了資源排擠效應。

Google Gemini3續指，因果與挑釁（Causality）也至關重要，買再多衛生紙，都不會導致一個人更想上廁所，也不會招惹鄰居來搶廁所，然而軍備在國際關係理論中存在「安全困境」（Security Dilemma），一方增加軍備有時會被視為挑釁，導致對方也增加軍備，反而升高衝突風險，衛生紙比喻完全忽略了軍備在外交上的複雜互動。

Google Gemini3表示，若要強調「平時備而不用、為了防止災難發生」的概念，以下比喻在邏輯上更為精確且恰當，包含強調應急與必要性滅火器、 強調嚇阻的門鎖與保全等，總結來說，徐國勇的「衛生紙論」雖然通俗好記，但因為將「地緣政治災難」類比為「生理排泄需求」，在邏輯嚴謹度上確實容易招致訕笑與反駁，使用「滅火器」或「門鎖」的比喻，既能保留「事前準備」的必要性，又能避開「戰爭必然發生」的誤區，會是更有說服力的說法；對於Google Gemini3的分析，黃揚明也讚嘆，「萬事問AI，遇事不悲哀」。

