徐國勇「衛生紙說」被罵翻！名醫一句話酸爆

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，打造「台灣之盾」以彰顯台灣捍衛民主的決心；而民進黨秘書長徐國勇砲轟國民黨拋棄自我防衛能力，「總不能上完廁所，才去買衛生紙」，言論一出，引發藍營群起激憤。對此，胸腔科醫師蘇一峰更以「衛生紙酸」反酸，這幾年武器都沒送過來，阿都怎麼大便的？

台北市議員侯漢廷痛批，徐國勇的說法讓人聽不下去，誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？國防預算的現況是，台灣之前訂購的F16V戰機錢已付，但貨物至今未到，形同「光著屁股在馬桶上坐了3年」。他批評，民進黨在舊訂單未到貨的情況下，卻選擇再花1.25兆新台幣，預購8年後的衛生紙，這是便秘引起的幻覺！

侯漢廷認為，過去採購的軍備尚未到貨，正常人應是「催貨」，但民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名為「深化台美關係」，但實際上是深化債務。他指出，台灣採購的F16V是四代半戰機，但對岸的六代機已問世；海鯤號交艦期程跳票；且坦克沒有反無人機設備。



「我們花大錢買iphone10，但到貨時世界已經在玩iphone18了！」侯漢廷質疑，這是強化防衛，還是強化美國軍火商的年終獎金？當衛生紙要用到家產的1/2到1/3時，正常人會思考是否有其他的替代方案。他認為，政府應思考兩岸之間是否有非軍事的手段能和平避戰，如果民進黨只會將非軍事手段與投降畫上等號，那就是執政黨的無能和無智。

對此，胸腔科醫師蘇一峰也開嗆，青鳥曾說：「買國防就像上廁所買衛生紙。」那他就好奇，這幾年武器都沒送過來，阿！都怎麼大便的？今年說要交貨給台灣28架F16V，現在連個機翅膀都沒有出現！連日本學者都檢討說台灣國防胡搞瞎搞狀況百出，探討這樣日本還要支援台灣嗎？

