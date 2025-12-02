徐國勇「衛生紙說」遭藍狂轟：已在馬桶上坐了3年！醫酸爆青鳥

民進黨祕書長徐國勇將1.25兆軍購預算，比喻為「不能上完廁所才買衛生紙」。（圖／資料照，范揚光攝）

總統賴清德日前宣布8年投入1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑要引來戰爭。對此，民進黨秘書長徐國勇砲轟國民黨拋棄自我防衛能力，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。此番言論讓藍營酸爆，全轟「貨都沒到」，已在馬桶上光著屁股坐了3年。常批評時政的醫師蘇一峰還嗆青鳥，「衛生紙」都沒到，是如何上廁所的？

侯漢廷今（2）日在臉書發文，坦言徐國勇的軍備比喻說讓他聽不下去，因為正常人不會花3分之一到2分之一的家產去買衛生紙，且之前訂的訂的F16V，錢付了但貨還沒到，「我們現在是光著屁股在馬桶上坐了3年！」

侯漢廷也舉例，我們花大錢買iphone 10，但到貨時世界已經在玩iphone 18了，到底是強化防衛？還是強化美國軍火商的年終獎金？質疑政府對於兩岸有沒有非軍事的手段能和平避戰？似乎只想得到「投降」。

國民黨立委柯志恩今天也在臉書批評，徐國勇拿買衛生紙和國防預算混為一談、賣弄話術，只能說無比的莽撞與輕挑。以烏克蘭為例，沒有努力避戰嗎？沒有得到西方大力支持嗎？結果落入今日悲慘、屈辱的下場，反問：「台灣真要步上烏克蘭的後塵嗎？」。

柯志恩示警，戰爭會毀掉一切，執政黨若為選舉利益，大賣「芒果乾」，把「備戰」當政治操作，她也拜託賴總統下次開講，能否告訴台灣人民：「要不要兩岸和平？有沒有能力追求和平？」難道只有無止盡的砸錢在國防這一途嗎？更何況，多項軍購至今仍延宕、無法如期交貨，到底在備什麼戰、政府真把人民當傻瓜嗎？！

另外，胸腔科醫師蘇一峰昨天也在臉書發文，痛批徐國勇「衛生紙遲到了4、5年，你的屁股都不難過嗎？不會癢嗎？更何況誰會用家裡一半的錢去買衛生紙？」他深深懷疑，買超貴的衛生紙，卻還沒到貨，根本是被詐騙了吧。

蘇一峰也引述青鳥曾說「買國防就像上廁所買衛生紙」，開酸這幾年武器都沒送過來，「你都怎麼大便的？」更提到今年預計要交貨28架F16V，現在連個機翅膀都沒有出現。

