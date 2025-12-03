徐國勇「買衛生紙」喻1.25兆軍購 藍委：馬桶不通幹麻買？

民進黨秘書長徐國勇反駁，指出外界的連結是不正當的。（圖／東森新聞）





總統賴清德宣布，未來八年將編列1.25兆元的國防特別預算，引發在野黨批評，認為此舉將加速兩岸戰爭。對此，民進黨秘書長徐國勇反駁，指出外界的連結是不正當的，並以總不能上完廁所才買衛生紙比喻國防準備的重要性。藍營立委則反擊，認為重點不是衛生紙，而是馬桶已經被民進黨搞到不通，就算買再多也沒有用。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，藍營支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持因挑釁導致的戰爭。眾議院黨團總召黃國昌也說，支持國防自主，但不能支持浪費，若付出預算卻拿不到裝備，等於白付。

在野黨質疑八年1.25兆的特別預算，恐讓台灣離戰場更近。民進黨反駁，強調是為防患於未然。徐國勇提出比喻，認為國防建設不能在危機發生後才準備。

國民黨立委許宇甄批評，此比喻荒謬，指出目前許多軍購案尚未交貨，就算交了也因為「馬桶不通」而無法使用，認為根本問題不在軍購，而在於如何恢復兩岸和平，讓台灣免於戰爭恐懼。

民進黨立委鍾佳濱則回應，不論購買何種裝備，只要國家有需要就應該添購，而實際使用時機則取決於裝備性質與國際情勢。

除了國防政策爭議，最新民調也顯示，總統賴清德的滿意度為40.9%，但不滿意度高達53%以上，並已連續五個月超過過半。傅崐萁表示，總統就職至今，民調呈現每況愈下，這是全民共識。

不過民進黨立委吳思瑤則引用同一份美麗島民調指出，在政黨支持度方面，民進黨仍大幅領先在野黨。

兩岸局勢緊張持續升溫，朝野圍繞特別預算爭論不休，從衛生紙到馬桶的比喻滿天飛，反映政治氛圍也越來越火熱。

