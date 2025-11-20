徐國勇：2026台北桃園人選沒有難產 頭痛誰最適當

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨布局2026，民進黨秘書長徐國勇今天被媒體問到，台北、桃園人選是否難產。他表示，好人選相當的多，他比較頭痛的是「到底哪一個是最適當？」

徐國勇今天出席第46屆TECA台北國際音響大展開幕典禮，他接受媒體聯訪。媒體詢問，選對會已陸續啟動，桃園跟台北的人選是否難產。

徐國勇說明，「我們沒有難產」，台北人選大家已點名很多，包括，相當有經驗的民意代表、有相當經驗的社會歷練、知名度都非常高，例如，有人點名立委王世堅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、立委沈伯洋等，「有人也點到我，當然我是秘書長，我是不會去選舉啦」。

徐國勇提到，擔任秘書長比較頭痛的是，「到底哪一個最適當？所以其實好人選相當多」。

徐國勇表示，桃園也有好多個，現在是如何在裡面選出一個最強的人選來代表民進黨，「這個才是我們選對會在處理的事情，所以不會沒有人」。

媒體追問，總統府副秘書長何志偉是否為桃園市長的好人選，徐國勇回應，「每一個民進黨要出來選的人選，都是好人選」。

至於2026選舉提名進度，徐國勇說明，基本上希望在農曆年前全部提名完成，不過也不排除，可能會有1、2個延至農曆年後處理，例如金門、馬祖；他解釋，金門、馬祖對民進黨而言，是比較困難、要考慮比較多，找人比較不容易的地方。

至於民進黨在花蓮是否可能跟議長張峻合作，徐國勇回應，這是未知數，因為張峻沒有宣布要選，民進黨也不曉得張峻立場如何，不過這都是花蓮的好人選，「民進黨自己也有自己的好人選」，至於會不會有合作，這個以後再來談，選對會裡面已有相關的討論，他也坦言，「我們花蓮也正在討論中」。

另外，民進黨26日中執會將進行第二波提名，目前選對會僅建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長、徵召縣議員陳品安參選苗栗縣長，第二波提名陣容顯得薄弱。

不過，徐國勇強調，第二波的陣容單單一個蘇巧慧、一個新北市，那就相當夠力了，新北市是人口最多、非常重要的直轄市，再加上苗栗的陳品安學經歷各方面都是一流。

徐國勇說明，陳品安是台大金融財經畢業的高材生，再去讀法律研究所，然後很順利考上律師，兩次選舉中，她第一次以第二高票當選，第二次則以第一高票當選，而且她在苗栗形象非常好，年輕、有衝勁，在苗栗得到很大讚許，所以2個亮點就已經相當夠了。（編輯：張若瑤）1141120