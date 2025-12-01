徐國勇1.25兆軍費「衛生紙說」 蘇一峰：超貴衛生紙是詐騙

賴清德11月26日召開國安高層會議，提出「守護民主台灣國安行動方案」，表示將分8年時間，共追加破紀錄的400億美元（約新台幣1.25兆元）的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算，引發國民黨質疑是否意味兩岸將開戰，民進黨祕書長徐國勇則反擊，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」。對此，胸腔科醫師蘇一峰嘲諷，買的衛生紙遲到，屁股不難過嗎？他更直言，買超貴衛生紙，是被詐騙了吧。

賴清德提出破天荒的1.25兆元國防特別預算。(圖/總統府)

針對國民黨質疑提高國防預算與戰爭的關聯性，徐國勇今（1）日直指這是「不正當連結」，並以日常生活比喻，「每個人家裡都有鎖，難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」還表示有人講得更粗魯一點，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙。

蘇一峰今天在臉書貼文表示，徐國勇批評在野黨阻擋天價軍購：「說不能等上完廁所才去買衛生紙」。他嘲諷，衛生紙遲到了4、5年，你的屁股都不難過嗎？

徐國勇。(圖/中天新聞)

蘇一峰強調，更何況誰會用家裡一半的錢去買衛生紙？買超貴的衛生紙，而且還不到貨，這是被詐騙了吧！

網友紛紛留言，「冥進黨從不認錯 講幹話不輸人」、「徐的意思是美國老爸要用新台幣當廁紙啦」、「請問上次買的衛生紙為甚麼還沒到壓?等到小徐、老賴屁股都生痔瘡、臭不可聞壓!?」、「意思是國防是大便，軍購是衛生紙？」、「到底是誰給他們勇氣，用這種奇葩邏輯比喻國家大事的」、「其實…徐可以拿他最熟悉的姑婆芋葉子擦屁股！」。

