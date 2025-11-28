徐國安：徐旭東康復中不用擔心 明年景氣會好好的

（中央社記者曾智怡台北28日電）遠東集團今天舉行耶誕點燈儀式，台北市長蔣萬安親臨現場，遠東集團董事長徐旭東則因健康因素首度缺席。徐旭東兒子、創新部創新長徐國安受訪表示，父親正在康復中，「不用擔心」。

至於明年景氣觀察，徐國安表示，明年應會有點艱困，因適逢美國期中選舉，每次遇到美國選舉都有點困難，但團隊都有可靠應對計畫，所以沒有問題，會好好的。

遠東集團每年舉行耶誕點燈儀式，邀請各國使節、駐台代表共同參與，徐旭東歷年親自出席，但今年中傳出健康出狀況後，便未公開露面，更首次缺席集團點燈。

針對徐旭東健康狀況，徐國安會後接受媒體訪問回應，不用擔心，父親正在復原，對他目前復原進度相當滿意，但仍需一些時間完全康復。（編輯：潘羿菁）1141128