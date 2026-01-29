徐寅禹爭取披綠袍參選基隆安樂區市議員 議長童子瑋力挺

基隆市安樂區定國里里長徐寅禹宣布參選基隆市議員，基隆市議長童子瑋陪同徐寅禹掃街。圖：徐寅禹提供

民主進步黨基隆市議員黨內提名登記，截至27日上午安樂區徐寅禹等3位新人完成登記，登記前徐寅禹特別安排車隊掃街、拜票，熱鬧滾滾。據了解民進黨在安樂區將提名3席，現任2位議員都要爭取連任，另一位議員洪森永擬退休不尋求連任，因此參選者都要參與初選，最後由民調結果決定提名人選。

基隆市安樂區定國里里長徐寅禹宣布參選基隆市議員，得到同為軍人出身的桃園市議員于北辰的推薦。圖：徐寅禹提供

基隆市安樂區定國里里長徐寅禹表示，自己出身軍旅，服役六年並以上尉軍官退伍，曾於成功嶺、陸軍裝甲542旅及東引地區指揮部等單位服務，累積完整的部隊實務與指揮經驗。徐寅禹也提到，桃園市議員于北辰將軍曾擔任其旅長，對其帶兵治軍與處事態度影響深遠，讓他更堅定以「紀律、責任、執行力」投入公共事務、守護家鄉。徐寅禹同時也得到同為軍人出身的于北辰的推薦。于北辰過去就是徐寅禹的旅長，對於徐寅禹的參選給予祝福，並且看好徐寅禹。于北辰認為，受過軍旅紀律的徐寅禹會是實踐理念的優質議員，同時也會是守護家園的不二人選，因此特別錄製影片推薦。

徐寅禹指出，回到地方後擔任里長，始終站在第一線回應里民需求，並以務實做事推動建設。其中，定國里民活動中心整修工程在其任內正式推動並順利動工，整體經費爭取超過兩千萬元，盼透過補強與改善，打造更安全、更舒適的公共活動空間，提升里民使用品質。

徐寅禹進一步表示，約兩年多前，自己在地方服務的努力獲得議長童子瑋及市議員洪森永的肯定與支持，在前輩提拔與鼓勵下，更加確立從基層走向公共治理的目標，並受邀加入民進黨，期盼在更大的平台上持續為基隆打拚、為市民服務。

面對城市治理，徐寅禹強調，「城市安全」不只是治安，更涵蓋交通安全、防災韌性、公共工程安全與社區照顧網絡。他表示，自己將以軍旅背景與基層服務經驗，提出「基隆國防議員」的政策路線，從社區到城市、從日常到災害應變，全面強化城市韌性與安全感，讓市民安心生活、孩子放心成長。

徐寅禹說，「基層工作最重要的是言行一致、說到做到。未來我也會用同樣的標準，持續把關工程品質、推動公共安全與防災整備，城市安全，禹您同行。」

