徐富癸爭取7千萬綠鬣蜥防治經費 農糧署加碼推動圍網補助

立委許富癸（右）爭取7,000 萬元蜥防治經費，用於推動綠鬣蜥獵人制度、防治研究。（圖／徐富癸辦公室提供）

近年綠鬣蜥在南部地區快速擴張，入侵農田、啃食作物嫩葉與幼芽，影響農民生計。立委徐富癸長期接獲農民反映農作物受害情形嚴重，要求中央正視防治與補助需求。經多次協調後，他成功爭取到7,000 萬元防治經費用於推動綠鬣蜥獵人制度、防治研究，強化整體量能。

農業部長指出，農糧署加碼推出「農糧作物圍網防制綠鬣蜥入侵專案補助」，回應農民在田間第一線的實際需求，透過圍網防護方式，協助阻隔綠鬣蜥進入農田，減少作物受害情形。農業部農糧署24日正式核定「農糧作物圍網防制綠鬣蜥入侵專案補助」，待縣府公布時程後，農民可向農會申請。

廣告 廣告

徐富癸表示，綠鬣蜥是南部農業共同面對的結構性問題，農民願意種、卻常常因為啃食造成減產，影響整體產銷穩定，政府必須在第一線提供具體協助。這次補助以農田圍網為主，針對綠鬣蜥最容易侵襲的葉菜類、豆類、瓜類與果樹作物，提供實質防護，讓農民能把心力放在耕作，不必總是疲於補救。

據了解，依補助規定，符合農業發展條例所定農民資格者，只要提出合法土地使用證明，即可向土地所在地農會提出申請。圍網補助以實際種植面積核算，每公頃最高可補助八件，原則上採全額補助，每件補助金額為新臺幣250元，並建議使用細網目、高度足夠的規格，以提升防護效果。申請以一次為限，確保資源能廣泛照顧更多農友。

徐富癸說明，在申請方式上，符合農業發展條例所定農民資格的自然人，只要作物位於易受綠鬣蜥侵襲區域，即可向土地所在地的農會提出申請。申請時須備妥身分證影本、土地登記謄本，如非自有土地，則需一併檢附土地使用同意或租賃證明文件，並提供本人金融帳戶存簿封面影本，以利補助款撥付。

徐富癸強調，防治綠鬣蜥不能只靠農民單打獨鬥，中央、地方與農會必須一起把制度做完整，農業是屏東的重要根本，從防災、防疫到防治外來種入侵，每一項政策都關係到農民一年到頭的收成與收入。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？