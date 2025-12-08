徐嶔煌京都完婚！和新郎年齡差逾10歲 被問「日本人嗎」親自解答

政治中心／林昀萱報導

政治評論員徐嶔煌10月宣布多元成家結婚喜訊，6日曬出在日本京都完婚的影片，但巧妙用一片楓葉遮住另一半，讓外界對他伴侶的身分更加好奇。其實徐嶔煌過去就曾透露對方是圈外人，兩人年齡差距達10歲以上，並曝光兩人相識的契機。

今年10月，「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT+ Pride」在台北市政府前廣場盛大登場，吸引民眾前往朝聖力挺，活動強調每一種顏色象徵性別平權，都有自己的身體，前總統蔡英文也在臉書針對此事發文，稱台灣這六年來為了實現平等的愛與自由，做了不少努力，引來徐嶔煌開心公開自己也要結婚了。

6日他曬出在日本京都西本願寺由高僧見證完婚的影片，只見他和親友都穿上和服、紋服，對著鏡頭露出幸福笑容，另一半曝光引起討論，有網友留言追問「嶔煌的另一半是日本人嗎？」徐嶔煌也回覆：「不是喔，是台灣人」。過去徐嶔煌就曾吐露求婚過程，笑說沒有特別浪漫，「不過在金價低點的時候，我就已經買好純金的戒指，而不是鑽石」。徐嶔煌表示，兩人相差十歲以上，會認識是因為對方是自己的讀者。

在徐嶔煌公開完婚喜訊後，許多人都送上祝福：「嶔煌哥恭喜恭喜，在世界文化遺產成婚一定超級幸福的」、「能夠分享您的喜悅真是太棒了」、「天氣真好，冬陽暖照！ 神明都在為你們開心！」「真是幸福的身高差，兩位真的絕配」，鄭家純也留言「恭喜完婚！祝永遠幸福」。

