徐嶔煌參選北市大安.文山議員 民進黨初選面臨"6搶4"

政治中心／陳堯棋 嚴凱 張智凱 台北報導

原本就參選爆炸的台北市大安文山議員選戰。現在越來越熱鬧了，財經專家徐嶔煌舉行記者會，宣布代表民進黨投入議員選戰，包括立委沈伯洋、媒體人邱明玉等人都來站台。只是這區一項藍大於利，綠營上演六搶四的局面，現員和新人都坦言要很拚！

「支持徐嶔煌，財經領航、再創輝煌。」舉著標語、高喊口號。民進黨立委沈伯洋、媒體人邱明玉、公民老師黃益中等人一字排開，力挺財經專家徐嶔煌，參選台北市大安、文山區議員。立委(民)沈伯洋：「我認識嶔煌這麼久，我覺得如果要兩個字形容他，那就是"正直"，今天作為民意代表，第一個他當然是要代表民意，他能不能夠為受害者站出來，能不能夠為正義站出來，這是至關重要的事情。」媒體人邱明玉：「他其實是我們現任市長蔣萬安的大學同學，他是政大外交的，而且兩個人是同班同學，所以我覺得大家一定很想看，同學監督同學，監督更有利，大家說對不對。」

徐嶔煌正式宣布參戰選議員 北市大安文山區初選六搶四

徐嶔煌參選北市大安、文山議員，邀立委沈伯洋等人站台。（圖／民視新聞）

現年48歲的徐嶔煌，和市長蔣萬安是政大外交系同班同學，過去曾在半導體大廠任職、北美智權報擔任總編輯，以及柯市府擔任廉政委員，喊話要用財經專業、數據分析，提升城市治理。台北市議員擬參選人(民)徐嶔煌：「標語叫作"財經領航 再創輝煌"，所謂的再創輝煌，是再創大家經濟的輝煌，跟再創市民生活品質的輝煌。」另一頭，議員擬參選人劉品妡，上午合體立委林楚茵，來到景美市場掃街拜票。這次民進黨大安、文山議員選戰激烈，除了徐嶔煌、劉品妡，還有由藍轉綠的高揚凱、綠營前台北市黨部副執行長陳聖文，以及現任議員簡舒培、王閔生，綠營初選形成六搶四的局面。

劉品忻、林楚茵合體在台北景美市場掃街拜票。（圖／民視新聞）

台北市議員擬參選人(民)劉品妡：「不管是現任議員，或是我們作為新科的參選人，其實大家主打的特色跟專長都不一樣，所以我想大家都有各自的特色，持續在不同領域耕耘，但我想最重要的，還是要為大安 文山的選民，做更多的服務。」台北市議員(民)王閔生：「面對這樣的挑戰，我會用我過去問政的成績，以及對地方的建設，來爭取選民最大的支持。」強調要用問政成績，爭取選民認同，綠營初選倒數兩個月，如何在艱困選區殺出重圍，只能各憑本事！





原文出處：徐嶔煌正式宣布參戰選議員 北市大安文山區初選六搶四

