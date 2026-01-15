徐嶔煌投入綠營北市議員初選 黃益中、沈伯洋力挺

〔記者林南谷／台北報導〕財經與政治評論家徐嶔煌常在電視節目曝光，14日宣布投入民進黨初選，若通過初選將參選台北市大安文山市議員選舉，昨也在台大校友會館舉行宣布參選記者會，邀名嘴黃益中及立委沈伯洋站台，盼藉財經專業在初選脫穎而出。

電視名嘴、公民教師黃益中昨表示：「全力支持徐嶔煌參選台北市大安文山區市議員！財經領航、再創輝煌！」民進黨立委沈伯洋也表示，現在有越來越多候選人站出來，對台灣的未來是非常重要的，這也是他站出來挺徐嶔煌的原因。

民進黨台北市議員將舉行提名初選，現預計參與大安文山初選的除了徐嶔煌，拚連任的王閔生、簡舒培，另外還有前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡、前民進黨北市黨部副執行長陳聖文，以及由藍轉綠的高揚凱，變成6搶4局面，競爭激烈。

