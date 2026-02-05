徐嶔煌投入議員初選 談王世堅「堅系」：民眾就是最好的母雞

財經專家徐嶔煌上月宣布投入民進黨台北市第六選區（大安、文山）議員初選，5日則至黨部領表登記。（邱芊攝）

財經專家徐嶔煌上月宣布投入民進黨台北市第六選區（大安、文山）議員初選，5日則至黨部領表登記，他說非常感動自己距離實現理想又更近一步，鄉親也非常熱情，至於立委王世堅昨陪同3位小雞登記參選，並自稱民進黨已形成新派系「堅系」，徐嶔煌說這就是標準的兄弟登山各自努力，強調民眾就是他最好的母雞。

徐嶔煌今一早至黨部領表登記，他說覺得自己距離實現理想又近了一步，因為自我肯定而感到感動，距離上次宣布參選後持續跑地方行程，在市場或是夜市裡，鄉親都會給他很多鼓勵，有一些朋友更會到現場特別找他合照，還有一些攤商會請他在攤位上面簽名，都給他相當多信心。

至於王世堅昨陪同3位小雞登記參選，並自稱民進黨已形成新派系「堅系」，徐嶔煌說他覺得這就是標準的兄弟登山各自努力，大家目標都一致，只是在過程中良性競爭讓民眾做選擇，愈多選擇其實對民眾來講也好。

當被問及是否會有母雞幫忙站台，徐嶔煌說，民眾就是最好的母雞，民眾自發性的鼓勵都讓他感受到真摯的民意。

