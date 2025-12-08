徐嶔煌日本西本願寺舉辦婚禮 幸福畫面湧網獻祝福

台北市 / 林彥廷 綜合報導

政論評論家徐嶔煌10月時宣布將要結婚喜訊，徐嶔煌也在12月6日在京都的西本願寺前舉辦婚禮，並曬出與親友團和另一半的合照，吸引不少網友紛紛留言獻上祝福。

前總統蔡英文於10月25日發文談及同志遊行時，徐嶔煌就在貼文下留言「謝謝小英總統，我們也要結婚了」引發關注，媒體人周玉蔻隨後也求證，徐嶔煌也證實，並透露「其實已經與伴侶登記了，25日當天則飛到日本京都，要去試穿和服的禮服，而穿和服是因為要在日本的佛寺舉辦婚禮，伴侶也同為台灣人。」

廣告 廣告

徐嶔煌隨後也在社群中分享挑選婚服與婚禮的過程，他透露，「有佛前式、婚禮上穿的，也有在京都鴨川旁日式料亭宴客時穿的」、「在京都兩邊親友開心的來場『視覺盛宴』的和服、紋服婚禮，在知名古寺的國寶建築中拍照，在高僧主持下完成，再讓大家去鴨川旁、體會傳統料亭的和婚料理用餐」。

而在12月6日徐嶔煌於社群中發文分享，「今天在京都的西本願寺，現場場景之一，有沒有看過一整團穿著和服紋服的結婚主角跟親友團啊？我們這一家秒變成西本願寺觀光客的取景背景，日本佛教大本山之一的西本願寺高僧證婚，本日最榮幸，沒有之一。」

貼文曝光後隨即吸引不少網友紛紛留言獻上祝福，徐嶔煌也一一回覆感謝大家，此外，他也透露，「這次婚禮過程的舉行是很巧妙的緣分，西本願寺方提供了平常不開放的國寶飛雲閣，讓我們婚禮攝影，婚禮當天，西本願寺在參進之儀，派了僧侶為我們持傘，也派了不少人協助，而儀式完成後，西本願寺的雜誌媒體也對我們專訪，我想西本願寺應該是有深意的吧？」

原始連結







更多華視新聞報導

沒辦法去日本就造景 四川「北海道雪景」暴紅

恭喜！金宇彬、申敏兒宣布結婚 愛情長跑11年修成正果

恭喜！Lulu.陳漢典今登記結婚 正式升格夫妻

