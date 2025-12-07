徐嶔煌日本辦婚禮 西本願寺高僧證婚超榮幸！另一半「萌樣」曝光

政論節目名嘴徐嵌煌在日本舉行婚禮，與親友全換上和服拍照。翻攝自徐嵌煌臉書



政論節目名嘴徐嶔煌今（12/7）透過社群平台PO出結婚照，笑說「日本佛教大本山之一的西本願寺高僧證婚，本日最榮幸，沒有之一」。消息一出， 同行、粉絲全都送上滿滿祝福。

前總統蔡英文10月在同志遊行時，發文提到任內婚姻平權的政績，當時徐嶔煌在底下留言，「謝謝小英總統，我們也要結婚了」引起注意。

徐嶔煌近來陸續透露婚事細節，表示婚禮要在京都舉行，想與親友開心來場「視覺盛宴」的和服、紋服婚禮，在知名古寺的國寶建築中拍照，在高僧主持下完成，再讓大家去鴨川旁、體會傳統料亭的和婚料理用餐方式。

徐嶔煌今再曬出新人與親友換上和服的大合影，表示昨天很幸運遇到好天氣，更榮幸由西本願寺高僧證婚，笑說一群人穿著和服紋服秒變觀光客的取景背景。畫面可見，眾人笑容滿滿，徐嶔煌用楓葉圖像遮住另一半面貌，對另一半隱私非常呵護。

親友團送給徐欽煌的婚禮禮物。翻攝徐嶔煌的時事點線面臉書

徐嶔煌前幾天在社群曬出親友致贈的筆記本、證件套，上頭印有兩人Q版圖，倒是微微洩露另一半的模樣。

